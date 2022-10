Tananai ritorna con il nuovo singolo “Abissale”

Dopo i successi estivi, l'artista riparte da una ballad più intima e malinconica che inaugura un nuovo capitolo musicale Giulia Ciavarelli







Scompare dai social e si presenta in una strada centrale di Milano con completo nero e sguardo fisso nel vuoto: la performance di Tananai non ha lasciato indifferenti i passanti, in molti hanno ipotizzato si potesse trattare della promozione, alquanto originale, per l'uscita di nuova musica.

Mistero svelato: l'artista ufficializza l'uscita di "Abissale", nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 11 ottobre. Dopo i recenti successi di "La dolce vita", "Pasta" e "Sesso occasionale", Tananai cambia completamente atmosfera sonora e si cimenta in una ballad più intima e malinconica.

"Abissale" è un brano scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, che segna l'inizio di un nuovo percorso musicale: messa da parte la sua anima più elettronica, l'artista racconta la fine di una storia d'amore e avvolge l'ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta.

Questo brano, come tutti gli altri successi, saranno protagonisti del tour primaverile di Tananai: dopo la lunga lista di concerti estivi in giro per l'Italia, tornerà a esibirsi nei club con cinque appuntamenti a Napoli, Roma, Firenze, Padova e Milano.

Le date del tour

5 maggio – Napoli, Casa della Musica

6 maggio – Roma, Atlantico Live

10 maggio – Firenze, TuscanyHall

13 maggio – Padova, Gran Teatro Geox

18 maggio – Milano, Fabrique