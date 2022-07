Tananai torna a farci ballare con “Pasta”

Dopo il successo de "La dolce vita", ecco un nuovo brano dall'anima elettronica prima del tour estivo Giulia Ciavarelli







Continua il momento d'oro di Tananai, che scommette sulla stagione estiva per pubblicare nuova musica: dopo l'esperienza sanremese e il successo di "Sesso occasionale", non solo ha messo a segno molti sold out nella prima tranche di concerti nei club, ma è in vetta a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con la collaborazione in “La dolce vita” di Fedez insieme anche a Mara Sattei.

Da venerdì 1 luglio Tananai decide di pubblicare un nuovo singolo in solitaria: chi era presente alla sua recente tournée lo avrà ascoltato in anteprima sul palco: "Pasta" è una papabile hit estiva che racchiude tutta la sua anima elettronica. Uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione.

Dopo l'evento "Love Mi" organizzato da Fedez e J-Ax, l'artista sarà in giro per l'Italia tutta l'estate e tornerà nei club con cinque appuntamenti nel maggio 2023.

Le date del tour estivo

9 luglio – Caorle (VE), SuoniCaorle

15 luglio – L’aquila, Pinewood Festival

16 luglio – Alba, Collisioni Festival

22 luglio – Marina di Camerota, Meeting del Mare XXVI edizione

27 luglio – Igea Marina, OltreaMare – Beky Bay

30 luglio – Alghero, Abbabula Festival

9 agosto – Trani, EmBi Festival

11 agosto – Lecce, Oversound Music Festival

18 agosto – Roccella Jonica, Roccella Summer Festival

19 agosto – Zafferana Etnea, Sottoilvulcano Festival – Etna in scena

20 agosto – Partanna, Teatro Lucio Dalla

25 agosto – Empoli, Beat Festival

27 agosto – Romano D’Ezzelino, Ama Music Festival

3 settembre – Bergamo, NXT Station

7 settembre – Santa Marinella, Castello di Santa Severa

16 settembre – Genova, Goa Boa Festival (recupero data del 1° luglio)