Tedua e Capo Plaza, arriva a sorpresa “Parole vuote (La solitudine)”

Il singolo, come suggerisce il titolo, contiene il campionamento de "La solitudine" di Laura Pausini Tedua Redazione Sorrisi







Un giorno dopo l’annuncio a sorpresa sui social arriva in digitale dal 28 novembre “Parole vuote (La solitudine)”, il nuovo singolo di Tedua in collaborazione con Capo Plaza.

Il brano è prodotto da Shune e, come suggerisce il titolo, contiene il campionamento proprio de “La solitudine” di Laura Pausini. Un estratto del brano era già stato pubblicato durante l’estate e ora diventa la sua prima uscita discografica dopo l’enorme successo dell’album “La Divina Commedia”.

Un brano in cui Tedua mostra il suo lato più intimo e introspettivo, riflettendo sulle contraddizioni che seguono inevitabilmente fama e ricchezza. Con Capo Plaza raggiunge una nuova consapevolezza: l’importanza di avere accanto una persona con cui confidarsi, per non affrontare i propri conflitti interiori nella solitudine.

Il 13 novembre, nel corso della prima di quattro date al Mediolanum Forum di Milan, ha annunciato “Il Paradiso - Atto finale”, prodotta da Live Nation, la sua prima data estiva per la stagione 2024. Sabato 29 giugno si esibirà all’Ippodromo SNAI e sarà il primo headliner italiano agli I-Days di Milano.