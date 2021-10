Tha Supreme, il nuovo singolo “m%n”

Dal 22 ottobre in streaming e in digitale, il rapper ci porta sulla luna

Dov'è finito tha Supreme? Sulla Luna, lontano dalle convenzioni terrene e dalle logiche che governano il mondo, da lassù ci fa arrivare “m%n”, un nuovo singolo disponibile dal 22 ottobre in streaming e in digitale.

L'artista fugge così dalle meccaniche quotidiane che scandiscono la vita sulla Terra per rifugiarsi in un luogo sicuro, dove si va avanti per la propria essenza e non per ciò che si possiede, dove non sono i soldi a risolvere “gli sbatti”.

Tha Supreme, classe 2001, ha un solo album all'attivo, ma può contare ad oggi 1,7 miliardi di stream, una certificazione triplo platino per “23 6451” (del 2019) che detiene il record di album più ascoltato di sempre in Italia su Spotify nella prima settimana.