“The Loneliest” è il nuovo singolo dei Måneskin

Si rincorrono immagini e video spoiler sui social in occasione dell'uscita di "The Loneliest", il nuovo singolo dei Måneskin: continua la corsa internazionale di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, recentemente tra i protagonisti del "Global Citizen Festival" a New York.

Abbiamo perso il conto dei concerti già fatti e di quelli che li attendono in giro per il mondo entro la fine di quest'anno: tra uno show e l'altro, la band pubblica anche nuova musica che si va ad aggiungere all'ultimo "Supermodel", successo senza confini che ha superato gli oltre 150 milioni di stream globali.

A poche ore dall'uscita di "The Loneliest", prevista per venerdì 7 ottobre, i Måneskin annunciano un concerto londinese (a sorpresa e gratuito) per festeggiare l'inedito: "London calling" scrivono sui social per richiamare i fan all'ascolto dal vivo del brano appena pubblicato. In una tenuta dark, proprio come le atmosfere del brano, ad accoglierli è uno storico club di Camden, importante ritrovo per la scena alternativa del Paese.

Con il loro "Loud Kids Tour", la band arriverà anche in Europa nel febbraio 2023: nel nostro Paese, saranno a Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Milano.