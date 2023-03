Tiziano Ferro: “Addio mio amore” è il nuovo singolo

«Con questa canzone dico addio alla depressione» spiega l'artista, che tra qualche mese partirà con il tour negli stadi italiani Giulia Ciavarelli







È iniziato il conto alla rovescia per i concerti negli stadi e per ingannare l'attesa Tiziano Ferro pubblica un nuovo singolo che però già conosciamo: disponibile da venerdì 3 marzo in rotazione radiofonica, "Addio mio amore" è estratto dall'ultimo album, già disco d'oro, dal titolo "Il mondo è nostro".

A spiegare il tema della canzone è proprio Tiziano: «È un brano elettro Anni 80 che parla di depressione, l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto».

Tiziano Ferro accenna anche al contrasto tra sonorità e testo, che ricorre spesso nelle sue composizioni: «C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile - e il testo – volutamente ermetico. L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: "Per dirti ciao", "Stop dimentica" e forse anche "Xdono"».

Manca poco al suo ritorno negli stadi con "TZN 2023": « So che quegli stadi esistono per il mio repertorio di successi e ci saranno tutti. Non ho mai cantato dal vivo nemmeno il mio precedente album “Accetto miracoli”, sarà un’occasione per recuperare!» ci aveva confidato nella nostra ultima intervista.

I concerti faranno tappa in diverse città italiane nel mese di giugno e luglio: con partenza a Lignano Sabbiadoro, si proseguirà a Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Bologna e Padova.