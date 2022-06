“Toca“ di Aka 7even con Gué: il primo ascolto

Aka 7even torna a farci ballare dal 24 giugno con un super team latino e uno dei rapper più forti sulla piazza Aka 7even Alessandro Alicandri







Aka 7even aveva già dimostrato di essere molto versatile, cambiando in modo repentino ma senza perdere coerenza stile e sonorità. Con “Toca“ riabbraccia, anche se in modo piuttosto differente, la freschezza latina di "Loca". Cambia una lettera nel titolo, ma cambia tutto: in questo brano dancehall dalla struttura semplice e immediatissima rievoca il gusto dei balli di gruppo da spiaggia, ma non lo fa in modo banale: al suo fianco c'è una vera propria squadra di produttori (Max Kleinz ovvero Cosmophonix, Ty1 e 3rindv) e di autori che conoscono profondamente la musica latina, dando un senso di autenticità che spesso manca in brani simili che affollano le nostre estati. Tra loro c'è anche una vecchia conoscenza di “Amici”, Einar Ortiz, artista di origine cubana che ha partecipato anche a Sanremo 2019. A tutti loro si aggiunge Gué, che è esattamente il tocco che serviva per dare un tono ancora più graffiante al pezzo, che com'è ovvio parla di fisicità, di corpi che si attraggono, di calore.