Tommaso Paradiso e la promessa romantica di “Blu ghiaccio travolgente”

Il video del nuovo singolo tratto da "Sensazione stupenda" ripercorre la sua carriera, in compagnia di una lunga lista di volti noti Redazione Sorrisi







Dal piano di casa ai grandi concerti, nel video di “Blu ghiaccio travolgente”, il suo nuovo singolo, Tommaso Paradiso ripercorre tutta la strada fatta per arrivare fino a qui: alla vigilia di un tour autunnale nei palazzetti (in partenza a novembre) e in preparazione dell’uscita del suo secondo album da solista, “Sensazione stupenda”, atteso per il 6 ottobre.

Si tratta del terzo estratto dal nuovo disco dopo “Viaggio intorno al sole” e “Amore indiano” in collaborazione coi Baustelle. Scritta dallo stesso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, questa ballad malinconica riabbraccia il romanticismo dell’autore in una dedica e una promessa, quella di esserci per l’altra persona nei momenti più difficili, anche da lontano.

Se il brano ci racconta intimamente una storia d’amore, il video (con l’art direction di Younuts!) ripercorre la vita e la carriera di Paradiso: una carrellata di ricordi dall’infanzia a oggi, dai tasti del piano all’entusiasmo dei grandi live. La lista dei volti noti presenti è davvero lunga, ci sono Fiorello, Francesco Mandelli, Calcutta, Elisa, Luca Carboni, Franco126, Alessandro Borghi (nel video di “Questa nostra stupida canzone d’amore”), l’esibizione a Sanremo con Gianni Morandi, Linus, Fiorella Mannoia, Jovanotti, Dardust, Fabri Fibra, Mara Venier, Nicola Savino, Alessandro Cattelan, Maurizio Costanzo e i Thegiornalisti.

A presentare il nuovo album ci pensa il "Sensazione Stupenda premiere tour" (già in corso) che fino al 5 ottobre girerà i pub di sette città italiane, un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario dell’artista.