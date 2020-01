Tommaso Paradiso: “I nostri anni” è il nuovo singolo

10 Gennaio 2020 | 10:18 di Giulia Ciavarelli

Il 2020 sarà l'anno del debutto ufficiale di Tommaso Paradiso da solista, che dopo la separazione con i Thegiornalisti, prosegue il suo percorso musicale con "Non avere paura": da poco certificato disco di platino, il brano prodotto da Dardust è una dichiarazione d'amore in versi e parte della colonna sonora della seconda stagione di "Baby", la serie originale italiana Netflix.

"I nostri anni", il secondo singolo dal 10 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali, per il cantante «è nella linea temporale della mia carriera, è una sorta di canzone manifesto, un po' come lo sono state “Promiscuità” o “Sold out"» ha dichiarato.

Scritta dallo stesso Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, si pone sulla scia sonora del singolo precedente e vuole essere un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli e piccoli gesti della quotidianità. È un racconto capace di far riemergere quei ricordi nostalgici che fanno sempre commuovere e sorridere. A Paradiso, anche in questo brano, riesce bene il mix tra i semplici dettagli della quotidianità, come i biscotti inzuppati nel latte o i discorsi dopo mezzanotte, con alcune figure simbolo della cultura pop e della filosofia.

«È una canzone manifesto, come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone» racconta il cantautore.

Dal mese di ottobre, Tommaso Paradiso tornerà sul palco per una nuova esperienza dal vivo: Sulle nuvole tour è il titolo della serie di concerti nei principali palazzetti italiani, dieci per la precisione, prodotti da Vivo Concerti. La promessa è quella di uno show originale e coinvolgente con una scaletta nella quale ritroveremo tutti i più grandi successi dei Thegiornalisti, da "Completamente" a "Riccione", "Questa nostra stupida canzone d'amore" e "New York" per citarne alcuni.

Con partenza a Roma il 21 ottobre, Paradiso suonerà anche a Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catania, Milano, Jesolo, Firenze, Bologna e infine Torino il 4 dicembre. I biglietti del tour sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone e in tutte le rivendite autorizzate.



LE DATE DEL "SULLE NUVOLE TOUR"

21 ottobre - Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre - Napoli, PalaPartenope

30 ottobre - Bari,PalaFlorio

3 novembre - Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 novembre - Catania, PalaCatania

11 novembre - Assago (MI), Mediolanum Forum

14 novembre - Jesolo (VE), PalaInvent

25 novembre - Firenze, Nelson Mandela Forum

28 novembre - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

4 dicembre - Torino, Pala Alpitour