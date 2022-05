Tommaso Paradiso: il nuovo singolo è “Piove in discoteca”

Da venerdì 27 maggio, il nuovo brano racconta una bella storia d'amore ambientata a Napoli Tommaso Paradiso Credit: © Alessandro Degli Angioli Giulia Ciavarelli







La stagione estiva è alle porte e iniziano a farsi spazio le hit che, con tutta probabilità, ascolteremo sotto l'ombrellone: il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, oltre a inserirsi nella lista dei tormentoni, diventa un punto di connessione tra il tour nei teatri appena terminato e i prossimi concerti in giro per l'Italia.

"Piove in discoteca" è disponibile da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali: scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate, si incontrano in un’isola per vivere l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.

Il singolo viene annunciato a qualche mese di distanza dall'album “Space cowboy”: «È un disco di pancia, parla di una vita dove le persone stanno con le guance vicine» ci aveva raccontato l'artista che, nelle tracce, unisce il legame con la terra a una sfera sognante che vaga tra le stelle e lo spazio.

Come molti altri colleghi, anche il cantautore romano sarà in tour durante l'estate: dopo i concerti nei teatri arriva il Tommy Summer Tour 2022, una lunga serie di date in giro per le località italiane dove ci sarà una scaletta formata esclusivamente dai suoi più grandi successi per cantare a squarciagola dall'inizio alla fine.

Le date

9 luglio - Vercelli, Piazza Antico Ospedale

10 luglio - Brescia, Arena Campo Marte

13 luglio - Ferrara, Piazza Trento Trieste

18 luglio - Marostica, Piazza Castello

23 luglio -Tarvisio, Laghi di Fusine

27 luglio - Forte dei Marmi, Villa Bertelli

28 luglio - Follonica, Parco Centrale

30 luglio - Francavilla al Mare, Lungomare Tosti

2 agosto - Baia Domizia, Arena dei Pini

3 agosto - Monopoli, Spazio Think Tank

21 agosto - Roccella Jonica, Teatro Al Castello

23 agosto - Marina di Ginosa, Spazio Elephant Park

26 agosto - Taormina, Teatro Antico

27 agosto - Agrigento, Teatro della Valle dei Templi

30 agosto - San Benedetto del Tronto, Parco Nelson Mandela