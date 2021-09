Tommaso Paradiso pubblica il nuovo singolo “Magari no”

Da mercoledì 15 settembre torna il cantautore romano con un singolo che anticipa il nuovo album "Space Cowboy"

Da un po' lo vedevamo sui social impegnato tra pianoforte e scrittura, i fan non aspettavano altro che l'annuncio ufficiale: da mercoledì 15 settembre è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali "Magari no", il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che va a comporre il ricco puzzle di inediti in uscita nel 2022.

Dopo aver rilasciato una lunga lista di singoli, questo è il primo vero debutto discografico dopo l'addio ai Thegiornalisti, ma ci sarà ancora da aspettare: annunciato da pochi giorni, "Space Cowboy" vedrà la luce a gennaio 2022 («Sono sul precipizio dell'emozione o come urlerebbe il poeta: "Sto gonfio d'amore"» scrive annunciandolo sui social).

Il "sognatore" romano ci regala un singolo, prodotto da Federico Nardelli, dove ritroviamo il suo tradizionale "vestito musicale" già indossato in brani come "Ricordami", "I nostri anni" o "Non avere paura": una scrittura malinconica, sentimenti densi e nostalgici. “Magari No” è la canzone perfetta da ascoltare “col volume a cannone”, una dedica romantica per ricordare che “tanto domani il sole arriverà”.

«Mi mancate molto. Sì, ho bisogno di voi» scrive sui social a chi aspetta di vederlo nuovamente su un palco: Paradiso è stato tra i primi a rimandare il tour al 2022 e tornerà sul palco dei palazzetti italiani la prossima primavera. Da Jesolo passando per Firenze, Napoli, Bologna, Roma, Torino, Milano, Bari, Catania e infine Reggio Calabria: i biglietti per tutte le date sono ancora disponibili sul sito di Ticketone.

Le date del "Sulle nuvole tour"

26 marzo 2022 || Jesolo (VE), PalaInvent

29 marzo 2022 || Firenze, Nelson Mandela Forum

31 marzo 2022 || Napoli, PalaPartenope

3 aprile 2022 || Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

7 aprile 2022 || Roma, Palazzo dello Sport

10 aprile 2022 || Torino, Pala Alpitour

22 aprile 2022 || Assago (MI), Mediolanum Forum

29 aprile 2022 || Bari, Palaflorio

3 maggio 2022 || Catania, PalaCatania

7 maggio 2022 || Reggio Calabria, PalaCalafiore