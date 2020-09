Tommaso Paradiso: “Ricordami” è il nuovo singolo

02 Settembre 2020 | 10:14 di Giulia Ciavarelli

Con un ritornello che rimane impresso al primo ascolto («Abbracciami, baciamoci, ricordami...tanto comunque andrà sarà un successo»), Tommaso Paradiso saluta l'estate con un nuovo singolo, il quarto da solista, a quasi un anno dall'addio ai Thegiornalisti.

Dopo i recenti successi "Non avere paura", "Ma lo vuoi capire?" e "I nostri anni", mercoledì 2 settembre arriva su tutte le piattaforme digitali "Ricordami" (Island Records), un brano scritto da Paradiso e prodotto da Katoo (Francesco Catitti). Anche per questa nuova canzone, non cambia la sua cifra stilistica e punta sui sentimenti vagamente nostalgici sia nel testo sia negli arrangiamenti piacevolmente retrò, come il sax che accompagna e caratterizza il brano.

"Ricordami" è il singolo che anticipa l'uscita dell'album di debutto di Tommaso Paradiso previsto per l'inizio del nuovo anno, al quale seguirà Sulle Nuvole Tour, i concerti nei più importanti palazzetti italiani riprogrammato nei mesi di aprile e maggio 2021.

Di seguito tutte le date.

LE DATE DEL TOUR

15 aprile 2021 - Assago (MI), Mediolanum Forum

18 aprile 2021 - Jesolo (VE), PalaInvent

22 aprile 2021 - Roma, Palazzo dello Sport

26 aprile 2021 - Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

28 aprile 2021 - Firenze, Nelson Mandela Forum

30 aprile 2021 - Torino, Pala Alpitour

2 maggio 2021 - Napoli, PalaPartenope

5 maggio 2021 - Bari, Palaflorio

8 maggio 2021 - Reggio Calabria, PalaCalafiore

11 maggio 2021 - Catania, PalaCatania