“Tonight”: il lato malinconico di Anna

L'estate di Anna è appena finita con grande successo e sta per cominciare un autunno spaziale. Dopo la certificazione doppio platino di "30°C" e l'enorme successo con l'album "Vera Baddie" (anche lui, doppio disco di platino), arriva il 20 settembre in radio un brano più oscuro e malinconico e forse inedito per chi non ha seguito tutto il percorso di Anna fino a oggi: "Tonight".

Il brano, com'è ovvio, parla di una relazione finita male e di tutto il dolore vissuto in una notte in un club, nella quale la voglia di divertirsi e la tristezza convivono in un'esperienza strana che abbiamo vissuto tutti. Il dolore di Anna è vivo così come la rabbia, perché l'uomo che le stava accanto non ha fatto abbastanza per il loro rapporto. La notte è giovane, si dice, e quell'incontro inaspettato riaccende le emozioni sotterrate in un doppio binario. C'è il sentimento di libertà ottenuto dalla fine della relazione, ma anche la consapevolezza che le porte per quella persona, compresa quella di casa, non sono del tutto chiuse. Nel brano ci sono due citazioni: nel passaggio "Pronto, baby? Dimmi, sto impegnata, sono busy" cita sé stessa in "Cookies 'n' Cream" di Guè, mentre quando dice "Do you love me? (Love me), ma non sono Kiki", cita il brano di Drake "In my feelings" del 2018.

"Tonight" è scritta da Anna e prodotta da Sadturs e MILES, arriva in un momento molto speciale per Anna perché ancora oggi, molti dei suoi brani sono nella top 50 di Spotify. Il primo in cima al momento, è "TT le girlz" con Niky Savage, ma sta andando fortissimo anche "I love it" con Artie 5ive. In crescita, grazie all'enorme diffusione sui social network, sta crescendo tantissimo anche "Hello Kitty", brano ipnotico realizzato con Sillyelly. Come se non bastasse, Anna dal 5 novembre a Padova sarà protagonista del suo primo vero tour nei club, interamente sold out.