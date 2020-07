Tormentoni estivi 2020: quali sono le hit internazionali più ascoltate?

28 Luglio 2020 | 16:59 di Giulia Ciavarelli

Dopo i tormentoni italiani, l'estate 2020 ci regala grandi soddisfazioni anche sul versante internazionale con tante hit tutte da ballare: basta accendere la radio per ascoltare le sonorità pop di Dua Lipa e The Weeknd oppure le canzoni che spopolano su TikTok come "Jerusalema" di Master KG o "Savage Love" di Jason Derulo e Jawsh 685.

Da notare, infatti, come molte canzoni divenute un fenomeno da milioni di click sul social network più amato tra i ragazzi siano approdate nelle chart mondiali: tra queste c'è anche la nuova coppia formata dalla rapper Megan Thee Stallion e Beyoncé che, tra challenge e balletti virali, ha tenuto compagnia al pubblico con "Savage Remix". Altra coppia tutta al femminile è quella composta da Lady Gaga e Ariana Grande: le due popstar scelgono per l'estate la hit "Rain on me", singolo estratto dal fortunato "Chromatica".

A contendersi il titolo di tormentone estivo si inseriscono anche Harry Styles con "Watermelon Sugar", Ava Max con "Kings & Queens" e "Mamacita" con i Black Eyed Peas insieme a Ozuna.

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain on me Tra le canzoni più ascoltate e cantate dell’estate c’è un duetto pop al femminile: Lady Gaga e Ariana Grande sono ai vertici di tutte le classifiche con "Rain on me", brano scritto da un esercito di autori insieme alle due popstar e appartenente al fortunato "Chromatica", pubblicato nel maggio 2020. Il successo si riflette anche nel videoclip futuristico che accompagna la hit e che, ad oggi, conta oltre 160 milioni di visualizzazioni. IL RITORNELLO

«I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain»

Megan Thee Stallion e Beyoncé - Savage Remix Ad amplificare il successo di "Savage Remix", brano firmato dalla giovane rapper Megan Thee Stallion, ci pensa Beyoncé: l’inno estivo è la perfetta colonna sonora per le feste in spiaggia o...i balletti su TikTok.



I proventi di Savage saranno devoluti alla città natale di entrambe, Houston, per la lotta contro il Coronavirus. IL RITORNELLO

«I'm a savage, yeah (Okay)

Classy, bougie, ratchet, yeah (Okay)

Sassy, moody, nasty, yeah (Hey, hey, nasty)

Acting stupid, what's happening? (Woah, woah)

Bitch, what's happening? (Woah, woah)»

Harry Styles - Watermelon Sugar Da poco festeggiati i dieci anni con la sua (ex) band One Direction, Harry Styles si sta godendo la sua estate musicale a ritmo di "Watermelon Sugar": il quarto singolo è una delle canzoni più fresche e divertenti dell’ultimo album "Fine Line". «Questo video è dedicato al contatto umano» si legge nell’incipit del videoclip, scritto dopo il lockdown, dove il cantante si diverte con un gruppo di amici in una spiaggia di Malibù. IL RITORNELLO

«Tastes like strawberries

On a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want more berries

And that summer feelin'

It's so wonderful and warm»



J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy - UN DIA (ONE DAY) È tra le ultime canzoni estive uscite: il 24 luglio J Balvin annuncia "Un Dia (One Day)", il singolo che vede la collaborazione con Bad Bunny, Tainy e per la prima volta con Dua Lipa. Alle star musicali si aggiunge un'attrice spagnola voluta dal cantante colombiano e protagonista del videoclip ufficiale: si tratta di Úrsula Corberó, per i più Tokyo nella serie tv "La Casa di Carta". IL RITORNELLO

«One day you’ll love me again

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up feelin’ how I’ve been feelin’»



Purple Disco Machine, Sophie And The Giants - Hypnotized Oltre 250 milioni di stream e una lunga serie di top remix per le star, Purple Disco Machine, nome d'arte del produttore tedesco Tino Piontek, è in cima alle classifiche con "Hypnotized", singolo moderno e sofisticato che mescola elementi di synth pop, funk e italo disco. Ad accompagnarlo la voce suadente della indie band britannica Sophie and the Giants, che si sposa perfettamente con la melodia coinvolgente e la linea di basso, marchio di fabbrica dei numerosi successi del produttore. Il singolo anticipa un nuovo progetto discografico in uscita nei prossimi mesi. IL RITORNELLO

«I'm comin' home, I'm comin' back down tonight

'Cause I've been hypnotized by the lights

But I'm comin' home, I'm comin' back down tonight

Yeah, it's taken time to realize»

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul - Mamacita Vincitori di sei Grammy Awards, tornano nell’estate 2020 anche i Black Eyed Peas: dopo il grande successo della hit “Ritmo (Bad Boys For Life)”, che ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali, la band punta su un nuovo singolo. È il secondo con la nuova etichetta Epic Records: si intitola "Mamacita" e vede la collaborazione con la stella del reggaeton Ozuna. Dopo il definitivo addio di Fergie, questo brano è stata l’occasione perfetta per presentare al mondo la nuova voce del gruppo: Jessica Reynoso, in arte J.Rey Soul. È stata finalista della prima edizione di "The Voice" nelle Filippine e si è unita in “via non ufficiale” al gruppo già da febbraio 2018. L’anno successivo ha girato il mondo con un tour insieme a Will.i.am e soci, per poi contribuire ai più recenti successi commerciali della band. IL RITORNELLO

«Boy you got me saying ulala

Ay Dios mío, oh my God, call me mamacita

Mamamacita, mamacita

Qué bonita, mamacita»

Ava Max - Kings & Queens Dalla hit planetaria "Sweet But Psycho" al successo di "Torn", abbiamo imparato a conoscere bene la musica di Ava Max e, per questo, non ci sorprende che il suo nuovo singolo sia in cima alle classifiche mondiali: con una melodia e un testo facili da cantare, "Kings and Queens" è il primo singolo del 2020 estratto dal prossimo album di debutto della cantante in arrivo entro la fine dell'anno. «Se le regine governassero il mondo, il mondo intero sarebbe un posto migliore» aveva dichiarato Ava durante un'intervista a sostegno del suo inno femminista appena pubblicato. IL RITORNELLO

«If all of the kings had their queens on the throne

We would pop champagne and raise a toast

To all of the queens who are fighting alone

Baby, you're not dancin' on your own»



Jason Derulo & Jawsh 685 - Savage Love Il pubblico di TikTok lo conosceva bene già da tempo, perché "Savage Love (Laxed - Syren Beat)" è diventato un fenomeno virale che ha coinvolto tutti i ballerini della piattaforma generando oltre 55 milioni di contenuti condivisi in poche settimane. L'unione fa la forza e così il giovane musicista neozelandese Jawsh 685, la mente dietro alla canzone originale, si è unito a Jason Derulo per una travolgente versione estiva del brano. IL RITORNELLO

«Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin' like an angel»

The Weeknd - In Your Eyes Piace tanto alle radio, tanto da essere uno dei brani più trasmessi di queste settimane: “In Your Eyes” è il secondo singolo estratto dall’album dei record di The Weeknd, “After Hours”, uno dei progetti discografici più coerenti e ben fatti dell'anno. I numeri non mentono: la hit ha totalizzato più di 144 milioni di stream su Spotify e più di 23 milioni di views su YouTube. IL RITORNELLO

«In your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh, inside you

In your eyes, I know it hurts to smile but you try to

Oh, you try to»

Topic, A7S - Breaking Me "Breaking Me" è la nuova opera discografica di una coppia vincente di produttori: il tedesco Topic e il producer svedese A7S stanno conquistando le chart del Paese con l'inno pop che abbina sintetizzatori, elementi house e linee di basso. I risultati ottenuti fino ad oggi incoronano il brano come una delle hit dell'estate: ad oggi non è solo una delle canzoni più cercate su Shazam, ma la classifica di Billboard l’ha vista ai primi posti della Hot Dance/Electronic Songs accompagnata da un videoclip che supera abbondantemente le 43 milioni di visualizzazioni. IL RITORNELLO

«So tell me if you wanna

Cuz I got this feeling

I wanna hear you say it

Cause I can’t believe it»

Dua Lipa - Break my heart Fresca di collaborazione con J Balvin, Dua Lipa non arresta la sua scalata nel pop con un record dopo l'altro: la star mondiale è la prima donna ad avere quattro brani con oltre 1 miliardo di stream su Spotify e a raggiungere la prima posizione in radio in Usa con due brani. Un successo consacrato dall'ultimo album "Future Nostalgia": dalla forte impronta dance, il disco prende in prestito un mix di sonorità Anni 70 spaziando fino alla dance pop degli Anni 90 con molti riferimenti ai diritti delle donne. Oltre a “Don’t Start Now", non sembra arrestare la sua corsa la hit "Break my heart", da poco certificato Oro e presente nelle classifiche radiofoniche del nostro Paese. IL RITORNELLO

«I would've stayed at home

'Cause I was doin' better alone

But when you said, "Hello"

I know that was the end of it all»

Marshmello & Halsey - Be Kind "Be Kind" è il risultato del primo incontro musicale tra il dj multiplatino Marshmello e l'artista nominata ai Grammy Halsey: una canzone pop con influenze Anni 80 che abbraccia la semplicità e la forza di ganci pop per conquistare il pubblico. IL RITORNELLO

«I know you're chokin' on your fears

Already told you I'm right here

I will stay by your side every night»



Master KG e Nomcebo - Jerusalema Anche in questo caso ci troviamo davanti uno dei brani più ballati su TikTok, che è arrivato al successo commerciale dopo aver trovato spazio nei palinsesti della radio: ideata dal produttore Master KG, "Jerusalema" è un brano che mescola lo stile sudafricano al groove nigeriano e cantato in lingua venda, un idioma bantu parlato in Sud Africa e Zimbawe. La canzone non è solo in corsa tra le tendenze di TikTok, diventando uno dei balletti più condivisi, ma ha già macinato grandi numeri su Spotify arrivando alla Viral Charts. IL RITORNELLO

«Jerusalema, ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema, ikhaya lami»

Surf Mesa e Emilee - ily (i love you baby) In riva al mare o in spiaggia al tramonto, "Ily (i love you baby)" è un richiamo ai momenti d'estate e ci riporta in un'atmosfera onirica e rilassante. Il successo è del ventenne produttore di musica elettronica Surf Mesa e la voce di Emilee che, insieme, riprendono un riff del brano di Frankie Valli del 1967 dal titolo "Can't Take My Eyes Off You". Con oltre 32 milioni di stream, è stata inserita nelle 50 canzoni più ascoltate in tutto il mondo. IL RITORNELLO

«I love you, baby

And if it's quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

I love you, baby

Trust in me when I say»

