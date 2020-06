Tormentoni estivi 2020: una nuova estate di canzoni italiane

30 Giugno 2020 | 18:32 di Giulia Ciavarelli

In un'estate quasi senza concerti e spettacoli dal vivo, le hit italiane confezionate per i mesi più caldi dell'anno ci riportano alla normalità e arrivano nelle radio italiane con un leggero ritardo. Le canteremo sotto l'ombrellone per poi ballarle in spiaggia nelle sere d'estate, la lista è lunga ma possiamo già individuare i tormentoni estivi che incorniceranno musicalmente l'estate 2020.

Ritmi che vincono non si cambiano: ritroviamo ballate dance pop, sonorità latineggianti e...reggaeton! Non mancano i protagonisti che, da qualche anno, vincono la gara musicale dell'estate: Takagi & Ketra firmano e producono un gran numero di brani, da "Il Ciclone" con Elodie, Mariah e Gipsy Kings a "Karaoke" della squadra Alessandra Amoroso e Boomdabash, "Una voglia assurda" di J-Ax e "La Isla" del nuovo duo Giusy Ferreri - Elettra Lamborghini.

Tra le più ascoltate in radio c'è anche la coppia inedita formata da Jovanotti e Tiziano Ferro con "Balla per me" e "Guaranà" di Elodie. Non mancano i partecipanti all'ultimo "Amici speciali" che occupano stabilmente le chart estive: Random, Irama, Gaia e The Kolors.

Nella gallery troverete tutte le canzoni che si contendono il titolo di tormentone dell'estate 2020.

Boomdabash & Alessandra Amoroso - Karaoke «Guantanamera è un classico del karaoke, ma anche un inno cubano. Lo consideriamo l’inno della nostra ripartenza» ci racconta Biggie Bash, uno dei componenti dei Boomdabash. Dopo il travolgente successo di "Mambo salentino", la nuova summer hit in perfetto stile reggae della band pugliese non delude le aspettative e si posiziona tra i brani più ascoltati su Spotify. L'esplosiva festa in spiaggia che vediamo durante il videoclip ufficiale di "Karaoke", ad oggi oltre sei milioni di visualizzazioni, è stata girato a San Pietro in Bevagna, una spiaggia in località Manduria (TA). Un mix di entusiasmo ed energia che si mescola a una coreografia ideata appositamente da Veronica Peparini e molto amata dagli utenti di TikTok. LA FRASE

«Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera»



Lorenzo Jovanotti e Tiziano Ferro - Balla per me Un duetto a distanza oceanica per Tiziano Ferro e Lorenzo Jovanotti, due grandi nomi della musica italiana che hanno deciso di accompagnare il pubblico con la hit "Balla per me", già molto amata dalle radio del nostro Paese. In attesa di vederli sullo stesso palco, possiamo accontentarci del videoclip ufficiale: grazie al "green screen", una tecnica che permette di sostituire lo sfondo colorato con qualsiasi ambientazione. Il video è stato girato durante il lockdown in due città lontanissime tra loro, Tiziano era a Los Angeles e Lorenzo a Cortona. LA FRASE

«E tu balli, balli ma dici "ballo, ballo invano"

Non mi guardano, io sì

E tu corri, corri ma corri meno, corri invano

Non è tanto ma balla per me»



Takagi & Ketra, Elodie, Mariah e Gipsy Kings - Ciclone Dopo il quarto anno di grandi successi estivi, Takagi e Ketra non mollano le classifiche e, con oltre 100 dischi di platino e oltre 200 milioni di stream, tornano con due brani che accendono l'estate 2020. «È arrivato quel momento dell'anno in cui c'è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita» commenta il duo di hitmaker, che per il primo tormentone dal titolo "Ciclone" decide di coinvolgere un trio d'eccezione composto da Elodie, Mariah e i celeberrimi Gipsy Kings. LA FRASE

«Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

Fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

Non vale la pena»



Irama - Mediterranea Tra i primi ad essere pubblicato, complice anche la partecipazione ad "Amici speciali", "Mediterranea" di Irama è senza dubbio in lista per i tormentoni dell'estate: sonorità tropicali per un brano che parla di attrazione fatale, ma «vuole essere anche una dichiarazione d'amore per l'Italia e il suo mare». Il videoclip riunisce tanti elementi di un mondo fantastico tra vibrazioni gipsy e coreografie pensate ad hoc per il pubblico. «Abbiamo girato il videoclip nel Lazio, in totale sicurezza dopo l’emergenza sanitaria. Non mi è mai capitato di lavorare su un set “da film” così importante» ha commentato Irama. LA FRASE

«Quando balli il tuo corpo si muove col mio e questa notte sembra l'ultima»



Elodie - Guaranà Già presente nel brano di Takagi & Ketra "Ciclone", la regina musicale che ha inaugurato la stagione estiva è senza dubbio Elodie: tra i singoli più trasmessi in radio c'è "Guaranà", brano appartenente all'album "This is Elodie" e scritto da Davide Petrella e Dardust. Proprio in occasione del videoclip girato nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo, Elodie sfoggia un nuovo look con le treccine e i capelli lunghi che ha fatto impazzire i fan. LA FRASE

«Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar e un Grammy?

Cosa succederà?

Lasciamo la città

Tequila e guaranà



Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini - La Isla La promessa è quella di infiammare l'estate, ce la faranno Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini? Al grido di girl power, le due protagoniste della musica italiana cantano per la prima volta insieme ne "La Isla", l'inno all'estate, la leggerezza e le good vibes. LA FRASE

«La notte mi parli piano

La isla è lontana che importa se»



J-Ax - Una voglia assurda Anche nella hit di J-Ax c'è lo zampino di Takagi & Ketra, che producono "Ho una voglia assurda", il brano dal ritmo trascinante che vuole dare una segnale di positivo di ripresa per tutti. Il rapper, infatti, interpreta il pensiero di ognuno di noi dopo il lockdown: la voglia di ricominciare, riabbracciarsi, di godersi il mare e la spiaggia, la voglia di baciare tutti. «Ognuno nel suo piccolo sta vivendo un momento di difficoltà e spero di riuscire a farvelo affrontare con un sorriso e una forza in più» scrive nel post di annuncio del videoclip diretto da Fabrizio Conte. LA FRASE

«Ho una voglia assurda

di stare tra la gente e urlare come in curva»



Francesco Gabbani - Il sudore ci appiccica Dopo il successo di "Viceversa", Francesco Gabbani aveva già pronto e confezionato un brano perfetto da ascoltare e ballare sotto l'ombrellone: "Il sudore ci appiccica" ci ricorda quanto sia importante non essere anime distanti, è un inno alla condivisione e all'abbandono dell'individualismo. Nel videoclip del brano, che ad oggi ha più di tre milioni di visualizzazioni, vediamo un Gabbani eccentrico che stimola e gioca con la sua parte più seria fino ad amalgamarsi. Un po' come tutti noi nei mesi scorsi, chiusi in casa per ripararci mentre una parte di noi continuava a sognare. LA FRASE

«Bacia e picchia...il sudore ci appiccica»

Shade - Autostop Staccare e trovare qualcosa di speciale, che sia il mare, la felicità o la persona giusta: un desiderio che viene raccontato in "Autostop", il singolo estivo (e molto più riflessivo) di Shade. Al suo quarto anno da protagonista, il rapper torinese progetta il brano a ottobre 2019, ci rimette mano nei mesi del lockdown accorgendosi di quanto risulti estremamente attuale anche in questo momento. Il videoclip, che supera abbondantemente le tre milioni di visualizzazioni, è un piccolo film realizzato da Borotalco tv: "scongelato" per una nuova missione estiva, il rapper trova una splendida ragazza che fa l’autostop e con lei condividerà l'intero viaggio fino a Lignano Pineta, sul Pontile a Mare. LA FRASE

«Cerco il mare in autostop dai tuoi occhi a un altro shot»



Baby K & Chiara Ferragni - Non mi basta più Dopo Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, nell'estate 2020 si forma un'altra coppia esplosiva di donne: «Operazione avviata, vai con la hit» si ascolta in Non mi basta più, papabile tormentone di Baby K con Chiara Ferragni, colonna sonora anche del nuovo spot di Pantene. «Preparatevi ad un'estate iconica e rovente» promette il nuovo duo musicale. LA FRASE

«Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare»



Random - Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa Abbiamo imparato a conoscerlo con le serate di "Amici speciali" anche se la nostra prima chiacchierata con Random risale a qualche mese prima l'inizio della grande avventura su Canale 5, quando il giovane rapper di Riccione spopolava su TikTok con la hit "Chiasso". Umile, simpatico e con una gran voglia di riuscire a trasformare la sua passione per la musica nel lavoro di una vita: per Random sarà un'estate diversa perché la sua "Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa" sta avendo un grandissimo successo, nel primo mese ha totalizzato oltre 11 milioni di stream. Che sia solo l'inizio di una lunga e duratura carriera? LA FRASE

«Sono un bravo ragazzo, yeah un po' fuori di testa

Ai miei cari do il mondo, oh

Spesso non tengo niente per me»



Fedez - Bimbi per strada (Children) Il suo ritorno alla musica è avvenuto a piccoli passi: prima con “Le Feste di Pablo” insieme a Cara, poi “Problemi con tutti (Giuda)” e infine il pezzo che più di tutti ascolteremo nei mesi estivi. Con il flow di Robert Miles, un brano icona degli Anni 90, "Bimbi per strada" è stato scritto durante il periodo del lockdown e anticipa il nuovo lavoro discografico del rapper milanese. LA FRASE

«Baciamoci e facciamo l'errore dell'anno

Non c'è Nirvana, i grandi a casa

Bimbi per strada»

The Kolors - Non è vero Dopo la partecipazione ad "Amici speciali", il 15 maggio i The Kolors scelgono di pensare già all'estate con "Non è vero", un brano tra riff funky e sonorità black scritto da Stash e Davide Petrella. «Non è vero è un pezzo che affonda le radici nel funk di fine settanta. Non vuole seguire gli schemi delle tendenze, è semplicemente un pezzo suonato che fa venire voglia di essere suonato!» ha dichiarato Stash. LA FRASE

«Non è vero, non è vero

L'amore è peggio del veleno

Siamo una giostra alla disco inferno

E tu cadevi sul più bello»

Gaia - Chega L'abbiamo ascoltata per la prima volta nello studio di "Amici" e "Chega" di Gaia non ci ha più abbandonato: presente stabilmente nelle classifiche, è molto amata dalle radio e ha superato i 15 milioni di stream. Accompagnato da un videoclip girato durante i giorni della quarantena, il brano dell'artista italo-brasiliana è destinato a farci compagnia per tutta l'estate. LA FRASE

«Chega, chega nas estradas

E não vale nada

Ter dinheiro pra viver tão só

Sem amor e paz»

Ghali - Good Times Tra i brani che resistono in classifica da molti mesi c'è sicuramente "Good Times" di Ghali, il brano estratto dall'album "DNA" e prodotto da Merk&Kremont. La hit ci ha accompagnato durante tutti i mesi di lockdown per il suo messaggio di positività e speranza; il videoclip è stato girato utilizzando, per la prima volta in Italia, la diretta condivisa di Instagram. «Voglio ricordare questo momento perché nel bene o nel male è un momento storico. Assistiamo a qualcosa di mai visto prima e che speriamo possa finire presto. Ne abbiamo parlato spesso, ed è arrivato il momento: questo video lo facciamo insieme, sperando sia una bel modo di passare questi lunghi pomeriggi» ha dichiarato in occasione dell'uscita del video. LA FRASE

«Bell'atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai»

