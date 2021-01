Tornano i The Kolors con il nuovo singolo “Mal di gola”

29 Gennaio 2021 | 10:19 di Giulia Ciavarelli

«Questo brano è l’emblema di un concetto artistico che mai come adesso ha una coerenza sia nei suoni che nelle immagini» scrivono sui social i The Kolors, che inaugurano il nuovo anno con l'inedito "Mal di gola" (Island Records). Disponibile da venerdì 29 gennaio in radio e su tutti gli store digitali, è un nuovo tassello che si aggiunge ai precedenti successi della band degli ultimi anni: da "Pensare male" a "Los Angeles" e l'ultimo "Non è vero".

"Mal di gola" rientra nel percorso musicale che la band si è costruita fino ad ora: l'evoluzione nella scrittura si affianca ai dettagli sonori che riecheggiano le atmosfere degli Anni 70 e 80, funk e black music. Il brano è scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina e prodotto dallo stesso componente della band con i Daddy’s Groove.

«“Mal di Gola" prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli Anni 80, anni in cui io, Alex e Daniele ci ritroviamo perfettamente. Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell’epoca, ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo. Sicuramente i miei ascolti fin dall’infanzia hanno un peso sulla musica che scriviamo e produciamo ma posso dire che anche visivamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per “colorare” la mia vita oggi» commenta Stash.