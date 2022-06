“Touch” è il nuovo singolo di Merk & Kremont

Il duo di produttori multiplatino torna con un nuovo brano, disponibile da venerdì 24 giugno Giulia Ciavarelli







Dietro molti successi radiofonici, ci sono loro: Federico Mercuri e Giordano Cremona, in arte Merk & Kremont, i due deejay multiplatino che hanno prodotto e co-scritto una lunga lista di hit italiane e internazionali.

Dopo numerose collaborazioni, da Elodie a Ghali e Sangiovanni, scelgono di accompagnarci in questi mesi estivi con un nuovo singolo: "Touch" è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 giugno.

Un brano dal sapore internazionale e dalla forte anima clubbing, che trasmette good vibes e voglia di spensieratezza: ritroviamo il loro inconfondibile suono accompagnato dagli archi di violino che impreziosiscono il variegato tappeto sonoro su cui si distende la voce di Lost Boy. Una sofisticatezza musicale a cui i due produttori ci hanno abituato, divenuta ormai loro cifra stilistica.

Attualmente Merk & Kremont sono in giro per tutto il mondo con un tour estivo che toccherà i quattro angoli del Paese e giungerà anche in Spagna, Grecia e Croazia e Giappone. Tra le tappe anche Prishtina, in Kosovo, dove si terrà il concerto benefico organizzato da Dua Lipa, che li ha voluti ospiti dell’evento, e il Club Vizel di Tokyo, che raggiungeranno venerdì 24 e sabato 25 giugno.