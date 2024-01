Tra “Straniero” e “Moneylove”: Massimo Pericolo e il suo rap in classifica

Nuovo singolo in rotazione radiofonica con Tedua per un disco che è già campione di vendite Alessandro Alicandri







Esce oggi in rotazione radiofonica "Straniero", il nuovo singolo di Massimo Pericolo (con Tedua) contenuto nell'album "Le cose cambiano". Uscito l'1 dicembre, l'album è già discorso d'oro in meno di due mesi e i brani contenuti stanno macinando numeri da capogiro. Con la capacità di Massimo Pericolo di raccontare la realtà in modo così vero verso il pubblico, in questo disco è riuscito a portare il suo stile inconfondibile a un nuovo livello. In "Straniero", l'artista e Tedua parlano della vita di chi si sente nomade e fuori luogo anche nel successo, ricordando le difficoltà di una provincia che ti segna in maniera così profonda da non cambiare le emozioni che provi di fronte alla realtà in mutamento che vivi.

Il brano arriva proprio mentre in tutto il periodo natalizio, "Moneylove" macinava (e macina ancora) centinaia di migliaia di ascolti quotidiani. Il brano, scritto e realizzato con la penna sempre originale di Emis Killa ha un piglio più romantico ma affronta un tema interessante, quello dei soldi visti non solo dalla prospettiva scintillante, ma come cartina di tornasole che testa la verità delle persone. I soldi qui non vengono demonizzati e nemmeno celebrati, semplicemente raccontati come uno strumento in grado di raccontare molto, di cambiare tutto, di rendere la vita tanto speciale quanto un'inferno.

"Le cose cambiano" di Massimo Pericolo è un album che come dice il titolo stesso parla di cambiamento e racconta anche il suo, anche in senso musicale, senza mai tradire la sua identità, anzi, mostrandone una che ha fatto pace con se stesso, con maggiore maturità. Con la presenza oltre a Tedua e Emis Killa, di Baby Gang, Guè, Crookers e moltissimi altri amici, questo disco è e sarà uno degli album più importanti di questi anni, per la musica hip hop e per il mercato in generale.