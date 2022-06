“Tribale” è il nuovo singolo estivo di Elodie

In radio da venerdì 10 giugno, il brano dell'artista si inserisce subito nella lista dei tormentoni estivi Giulia Ciavarelli







Lunghe treccine e pantaloni a vita bassa, l'uniforme estiva di Elodie anticipata sui social è l'indizio che ha fatto scatenare i fan: dopo il successo di "Guaranà", che l'ha incoronata come una delle regine dell'estate 2020, l'artista ci riprova trasportandoci nei ritmi incalzanti e contagiosi di un nuovissimo singolo.

Si intitola "Tribale", e lo ascolteremo in radio da venerdì 10 giugno: aggiunto subito nella playlist delle papabili hit estive. Non solo da canticchiare, è un brano dal ritmo davvero coinvolgente ideale per scatenarsi in pista. Il nuovo singolo è prodotto da ITACA e scritto dalla stessa Elodie insieme a Jacopo Ettorre e Federica Abbate, la "penna di platino" della musica italiana.

Ad accompagnare il brano arriva da subito il videoclip ufficiale diretto da Attilio Cusani e girato a Napoli, come testimoniano alcuni fan che hanno fotografato l'artista durante il set.

Il singolo estivo si inserisce nella lista degli ultimi successi di Elodie: da “Bagno a mezzanotte”, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane, a “Vertigine”, disco di platino che ha ottenuto 30 milioni di stream totali.