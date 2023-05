“Tridimensionale” è il nuovo singolo dance di Biagio Antonacci e Benny Benassi

«È una piccola rivoluzione»: l'artista duetta con il deejay in un nuovo brano disponibile da venerdì 12 maggio Giulia Ciavarelli







Una nuova veste, più dance e perfetta per la stagione estiva: venerdì 12 maggio esce un nuovo brano di Biagio Antonacci insieme al dj Benny Benassi. «È divertente, è una piccola rivoluzione» dice al pubblico del Forum di Assago, proprio durante il concerto milanese l'artista svela la nuova collaborazione e il titolo dell'inedito "Tridimensionale".

«La tridimensionalità fa parte della nostra esistenza» scrive sui social e i fan accolgono la notizia con entusiasmo e anche un po' di curiosità nel vedere l'artista cimentarsi in qualcosa di musicalmente diverso dai progetti precedenti. Una commistione musicale che va a inserirsi nella lista delle hit estive, quelle che ascolteremo in radio o sulle piattaforme streaming nei prossimi mesi.

Biagio Antonacci sarà in tour quest'estate in tra splendide location e festival musicali: da Ferrara a Parma, Trieste e Alghero, l'occasione giusta per ascoltare (e ballare!) tutti i suoi più grandi successi.