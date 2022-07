Tropico: “Contrabbando” è il singolo con Cesare Cremonini e Fabri Fibra

L'inedito trio pubblica un nuovo brano in uscita venerdì 8 luglio su tutte le piattaforme digitali Fabri Fibra, Tropico e Cesare Cremonini Giulia Ciavarelli







Il primo tassello del progetto Tropico arriva a settembre 2019 con il singolo "Non esiste amore a Napoli" e da quel momento Davide Petrella affianca la sua carriera come autore, uno tra i più richiesti nel nostro Paese, a quella da solista. Si aggiunge alla lista anche un nuovo singolo disponibile da venerdì 8 luglio con due colleghi: "Contrabbando" è l'inedito in collaborazione con Cesare Cremonini e Fabri Fibra.

Scritto dagli stessi artisti e prodotto da Davide Petrella, Starchild, D-Ross e Startuffo, il brano fa riflettere sul fatto che «le buone idee di questi tempi sono di contrabbando. C’è un ingorgo ovunque, troppe informazioni tutte insieme, troppe opinioni, troppa musica tutta insieme. Se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo credo che non verrebbe capita, si perderebbe, meglio farla passare sottobanco in un primo momento, trovare una strada alternativa. Dal basso partono sempre le cose migliori» racconta l'artista.

«Con me ci sono due artisti monumentali che non hanno bisogno di presentazioni: la realizzazione di questo pezzo è stata una delle cose più spontanee e naturali che mi sono successe nella musica. Per me è un privilegio vero poter lavorare con artisti così. Non so perché succedono certe cose, ma so che se sono così ossessionato dalla musica è anche perché mi sono subito ritrovato a giocare con i più forti. Un grande battesimo del fuoco, sopravvivere e poterli chiamare fratelli» conclude Petrella.

Dopo il successo straordinario delle prime date tutte sold out, l'artista tornerà live con due appuntamenti speciali: il 24 luglio a Napoli all’Ex Base Nato e il 5 settembre a Milano al Magnolia.