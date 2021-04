“Tuttapposto” di Giordana Angi feat. Loredana Bertè: il primo ascolto

Dal 29 aprile l'artista di “Amici” cambia sound invitando tutti a vivere con un po' di leggerezza Alessandro Alicandri







Giordana Angi con il nuovo singolo “Tuttapposto” pubblicato il 29 aprile, cambia del tutto sound. L'incontro con Loredana Bertè aiuta l'artista di "Amici" a mostrare un lato inedito.



La canzone è opera proprio di Giordana Angi e Loredana Bertè con Antonio Iammarino. Quest'ultimo scrive da tempo al fianco di Giordana ed è anche penna di brani bellissimi come “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro e “Io non ho paura” di Fiorella Mannoia.



La produzione è affidata invece da uno dei più affermati nomi della scena rap (e non solo) italiana, Zef.

“Tuttapposto” attraverso giochi di parole e un po' di sana noncuranza, racconta il desiderio di vivere in libertà, appiccicati alle altre persone, perdendo la ragione e lasciandosi trasportare dall'istinto. Solo così si potrà tornare a dare valore al proprio tempo su questa Terra che, oggi più che mai, sembra non essere così interminabile. L'invito quindi è quello di mettere da parte i dispiaceri e... ballare.



Il brano ha una parte in francese cantata da Giordana, che è madrelingua francese, nella quale ribadisce il desiderio di leggerezza.



Quello che possiamo ascoltare dal 29 aprile è solo l'assaggio del nuovo album, “Mi muovo”, in uscita il 14 maggio. Riguardo a quest'ultimo lavoro dice: «Questo disco per me è un atto di coraggio. “Cordis” = “cuore” + “habere”= avere: Avere cuore, serve a tutti per affrontare la vita con animo forte. Ogni azione ha un risultato ignoto e il coraggio è quella forza che ti permette di buttarti, a prescindere da come andrà. Siamo sottoposti ogni giorno a delle prove e decidiamo noi se e come svolgerle: innamorarsi, lasciare, procedere, insistere, chiamare, fermarsi, ricominciare. Andare verso se stessi, cercarsi, lavorare per migliorarsi implica coraggio».

Continua: «Questo disco, per concludere, racconta le mie avventure. Ogni canzone ha una declinazione di coraggio applicata a una situazione diversa.

Spero che in queste parole possiate trovare un pò di voi, di ciò che siete stati, di ciò che siete oggi, di ciò che vorreste essere. Se pensate che questo abbia un senso allora questo disco è vostro e dovreste darvi la possibilità di viaggiarci attraverso. È un invito alla condivisione, al sentirsi uniti con cuore, all’andare avanti e a vivere voi stessi, con coraggio».