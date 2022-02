“Tutte le notti” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Ecco l'ultimo inedito prima dell'uscita del nuovo album "Space Cowboy" il 4 marzo Giulia Ciavarelli







Ormai si contano i giorni all'uscita del nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso, il primo dopo la separazione dai Thegiornalisti: si intitola "Space Cowboy” e arriverà nelle mani dei fan venerdì 4 marzo. Nei mesi successivi all'annuncio del disco, il cantautore ha riempito i social di spoiler musicali e mini live casalinghi in vista dell'uscita del debutto da solista.

Da mercoledì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali ascolteremo l'ultimo assaggio romantico del nuovo album: scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dorado Inc., "Tutte Le Notti" è un sogno a occhi aperti, una ballad romantica che racconta di un amore lontano e porta con sé quella nostalgia di un sentimento puro e vero che si vuol avere sempre vicino a sé.

Oltre a quest'ultimo singolo, hanno anticipato l'uscita di "Space Cowboy” anche "Magari no", "La stagione del cancro e del leone" e "Lupin". In totale sono undici i brani della tracklist, compresa una collaborazione non ancora svelata.

Dopo i due concerti gratuiti di Roma e Milano, l'artista torna finalmente dal vivo per presentare tutti gli ultimi successi: "Tommaso Paradiso - Sulle nuvole tour" parte il 26 marzo a Jesolo per poi proseguire a Firenze, Napoli, Bologna, Roma, Torino, Milano, Bari, Catania e Reggio Calabria.

La tracklist