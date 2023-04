“Tutti come te” e “Nuda” sono i due nuovi singoli di Alex Britti

In radio da venerdì 21 aprile, il cantautore torna sulla scena musicale a sei anni dall'ultimo album Giulia Ciavarelli







Molti attendevano il suo ritorno, d'altronde sono trascorsi sei anni dall'ultimo disco di Alex Britti: finalmente quel giorno è arrivato e l'inaugurazione di una nuova fase musicale avviene con la pubblicazione di due singoli, disponibili su tutte le piattaforme musicali da venerdì 21 aprile.

"Tutti come te" e "Nuda", i due inediti, sono il frutto di un lungo ed elaborato processo creativo: il primo ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound estremamente fresco e coinvolgente, mentre il secondo è un brano più poetico con ritmi blues e jazz declinati al pop.

«Sono trascorsi sei anni dalla pubblicazione de "In nome dell’amore – Vol.2” e non è un numero casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo, quasi sei anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani» racconta l'artista.

«È stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare, con molta più attenzione, gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. È grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni. Ora sono pronto e felicissimo di condividere con il mio pubblico i nuovi brani» conclude.