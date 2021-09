Tutto il mondo canta “Love tonight” degli Shouse

Ma il brano dei due produttori australiani ha una storia iniziata quattro anni fa... Ed Service e Jack Madin, gli Shouse Marco Villa







In epoca di Covid e restrizioni, anche le canzoni possono avere vite strane. Può capitare, ad esempio, che un brano pubblicato in Australia nel lontano 2017 diventi quattro anni dopo una hit mondiale, un inno da cantare per festeggiare la fine del lockdown. La canzone in questione è “Love Tonight” degli Shouse (Ed Service e Jack Madin) ed è esplosa nei mesi scorsi, grazie a TikTok e a remix di dj del calibro di David Guetta e a un ritornello molto semplice e immediato: «All I need is your love tonight» («Tutto quello di cui ho bisogno è il tuo amore stanotte»). “Nel profondo dei nostri cuori - ci raccontano Ed Service e Jack Mandin, i due produttori di Melbourne che formano gli Shouse - sapevamo che sarebbe stata una hit, ma vedere il mondo abbracciare la nostra canzone in questo modo era impossibile da prevedere”.

Com’è iniziato tutto?

«Eravamo una piccola band di Melbourne, che ha fatto una canzone coinvolgendo i propri amici e per i propri amici per celebrare l’amore e celebrare la nostra amicizia. Il fatto che questo messaggio abbia avuto un’eco e abbia fatto cantare insieme tutto il mondo è davvero notevole».

"Love Tonight" è diventata un inno per la fine del lockdown: credete di aver segnato un’epoca in qualche modo?

«Credo di sì, penso che l’aspetto speciale del fenomeno "Love Tonight" sia il fatto che è strettamente legata a un momento culturale e storico globale, che non dimenticheremo velocemente. Quando in futuro le persone ascolteranno questa canzone si ricorderanno anche di quando hanno riconquistato la libertà e sono tornati al mondo. Eravamo molto contenti di uscire in un mondo post-pandemia e creare nuove feste, nuovi momenti collettivi di gioia, amore e solidarietà».

Come sarà suonare "Love Tonight" dal vivo?

«In Australia siamo ancora in lockdown, sono anni che non suoniamo dal vivo, ma in ottobre saremo in Europa e siamo più che eccitati di condividere la canzone e il nostro show con il pubblico. Sarà un momento speciale: per favore, venite ai concerti e cantate con noi!».

Quali sono i tre elementi che secondo voi hanno trasformato "Love Tonight" in una hit?

«Il coro, la semplicità e il messaggio d’amore molto diretto. Credo che le persone avessero bisogno di questo messaggio in quel momento e la produzione così semplice è andata controcorrente rispetto alla produzione tipica di questi tempi. La canzone è suonata speciale, autentica e genuina, come se arrivasse direttamente dal cuore… perché è da lì che viene in effetti».

La versione originale di "Love Tonight" dura oltre 8 minuti: ma non eravamo nell’epoca delle canzoni cortissime?

«Abbiamo portato la canzone alla nostra etichetta e ci hanno detto di farla lunga, più lunga e ancora più lunga. È stato il miglior consiglio che abbiamo mai ricevuto, abbiamo spinto la canzone al limite per farle trovare la sua vera forma e poi l’abbiamo riportata indietro a una versione corta. Aspettatevi molte altre canzoni lunghe dagli Shouse quest’anno!».