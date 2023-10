Gli U2 e il brano “Atomic City” per i concerti allo Sphere di Las Vegas: che potenza!

Dal 29 settembre comincia una nuova era per gli U2, con un nuovo show e con un grande brano Alessandro Alicandri







Abbiamo poche certezze nella vita e ancor meno nella musica ma di due cose siamo sicuri: la prima è che gli U2 sono garanzia di grande musica e la seconda è che i loro show sembrano essere pensati nel futuro. Dal 29 settembre e fino alla fine dell'anno è iniziato il loro ciclo di 25 concerti a Las Vegas in una location inedita. Si chiama Sphere, “sfera”, ed è il primo luogo per concerti interamente sovrastato da schermi in tutta la sua interezza. Il ciclo di show, chiamati “U2:UV Achtung Baby Live” ha già ricevuto recensioni entusiaste dalla critica e dal pubblico. 22 brani con continui omaggi a grandissimi artisti come Donna Summer, Edith Piaf, Lou Reed e Elvis Presley.

Uno show magico e fatto di momenti anche molto intimi e commoventi.

Contestualmente, hanno pubblicato “Atomic City” (è il nome dato a Las Vegas negli anni 50), un brano nato ai Sound City Studios di Los Angeles, con la collaborazione di Giorgio Moroder, Debbie Harry e la produzione di Jacknife Lee (ha lavorato con le più grandi band pop-rock al mondo) e Steve Lillywhite (altra colonna nella produzione rock mondiale). L'incontro con la band ha dato vita a un brano che nasce, come ha dichiarato sia Bono che The Edge, in un momento indefinito nel tempo, entusiasmati da questi suoni (che hanno una forte componente punk) irresistibili. Il testo parla di come ci si possa sentire liberi anche di fronte alle minacce più imponenti.

La frase, bellissima, “And if your dreams don't scare you, they're not big enough", è una citazione alla frase di Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna a diventare capo di Stato in Africa, è un vero inno alla vita a dispetto di tutte le sue difficoltà. Con una fan base intergenerazionale e una potenza di fuoco senza confini nel mondo, gli U2 continuano a mostrare e dimostrare tutta la loro potenza.