Ultimo: il video del nuovo singolo “22 settembre”

22 Settembre 2020 | 14:32 di Giulia Ciavarelli

«Qualche mese fa ho scritto una canzone...»: così Ultimo annuncia ai suoi fan l'uscita di un nuovo singolo dal titolo 22 settembre, che corrisponde proprio alla sua data di pubblicazione. Dopo un 2019 ricco di soddisfazioni e un album, "Colpa della favole", che è stato il più venduto dell'anno, il cantautore romano torna con un brano emozionante, in linea con l'intensità dei precedenti lavori.

Il singolo è stato presentato con una diretta su Instagram pochi minuti prima della pubblicazione, in cui era nquadrata era la ruota panoramica londinese, raffigurata anche nella cover. Il singolo rappresenta un nuovo capitolo per Ultimo, che lascia la sua storica etichetta indipendente Honiro per fondare la Ultimo Records.

Come altri suoi colleghi, anche Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si è visto costretto a rimandare il tour negli stadi: prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, gli spettacoli sono stati riprogrammati per l'estate 2021 e i biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.