Ultimo, il nuovo singolo è “Niente”

«Le canzoni le ho scritte scavando parecchio dentro me. Fa uno strano effetto sapere che finalmente sentirete quello per cui lavoro da due anni e che ogni mattina, camminando, ho ascoltato da solo in cuffia» scrive Ultimo sui social rivolgendosi a tutti i fan che, da venerdì 15 ottobre, ascolteranno su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo "Niente".

Tagliente e sincero, il cantante fa trasparire tutta la rabbia e le emozioni per la fine tormentata di una lunga storia d'amore e un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto "Io sono le mie canzoni", con cui l'artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore.

Il brano è una piccola anticipazione del disco che sta per uscire: autoprodotto dall'etichetta Ultimo Records, "Solo" è un progetto introspettivo che mette al centro un vortice di emozioni e sentimenti provati in questi anni di assenza dalla scena musicale.