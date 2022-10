Ultimo: il nuovo singolo è “Ti va di stare bene”

Dopo il successo del tour negli stadi, il cantautore romano torna con l'inedito che anticipa il nuovo album Giulia Ciavarelli







«Il palco è la mia vera casa, non smetterò mai di fare concerti»: Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ci aveva lasciato così, con un successo trionfale negli stadi e l'annuncio di un nuovo tour nel 2023. Il cantautore, però, non si è mai fermato ed è volato a Londra per lavorare a un nuovo progetto discografico: «Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui» scrive sui social.

La pubblicazione di "Vieni nel mio cuore" è stato il primo tassello di un nuovo puzzle musicale: il brano, che celebra la sua avventura negli stadi, è stato certificato disco di platino rimanendo stabile oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify.

Ad aggiungersi è un nuovo singolo, da venerdì 28 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio: "Ti va di stare bene" è il titolo dell'inedito dalle atmosfere pop rock che racconta la voglia di chiedere a una persona la cosa più semplice e bella del mondo "ti va di stare bene?".

La favola continua…e Ultimo incontrerà nuovamente il suo pubblico con un nuovo tour negli stadi programmato per il 2023: prodotto da Vivo Concerti, la tournée partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio.