Ultimo pubblica il nuovo singolo “Equilibrio mentale”

L'inedito accompagna le tracce di "Solo" in versione acustica, da venerdì 25 marzo su tutte le piattaforme digitali Ultimo Giulia Ciavarelli







Un pianoforte e un microfono, non c'è altro nella nuova opera di Ultimo: lo vediamo così, in alcuni scatti che lo ritraggono in solitaria con i suoi strumenti intento a registrare un progetto davvero speciale. Per alcuni giorni ha tenuto il suo pubblico con il fiato sospeso, ma da venerdì 25 marzo ascolteremmo una lunga lista di successi nella loro forma più essenziale accompagnati da una nuova canzone.

L'inedito si intitola "Equilibrio mentale" ed è lo stesso Ultimo a spiegarlo ai suoi fan: «È una canzone che ho avuto bisogno di scrivere come richiesta d'aiuto. È il bisogno di sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che mi ascolta, che capisce come sto e non lo giudica. Ho vissuto questi anni con un umore altalenante e tuttora mi capita» racconta.

E prosegue: «Questa condizione alla lunga ti fa sentire vuoto e soprattutto senza un equilibrio mentale, senza un ritmo giornaliero che ti lasci in pace con te stesso. È una canzone che ha una sua missione: l'ho scritta per aiutare chi ha perso la via o chi non l'ha mai trovata. Allo stesso tempo, nel ritornello dico “da solo non ce la farò”, perché per quanto io abbia scritto della solitudine e continui a pensare che serva, noi siamo fatti per condividere le nostre frustrazioni ed emozioni, e quindi mi piace pensare che questa canzone chiuda il capitolo di "Solo", anche come mio percorso umano».

«La solitudine aiuta a ritrovarsi, ma non può essere per sempre. Con "Equilibrio mentale" sento di aver chiuso il cerchio» conclude.