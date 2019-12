Ultimo: “Tutto questo sei tu” è il nuovo singolo

Lo ha presentato in diretta durante la finale di "X Factor 2019" e ora il nuovo brano dell'artista romano è disponibile anche in radio e su tutte le piattaforme digitali

13 Dicembre 2019 | 10:23 di Giulia Ciavarelli

Il 12 dicembre lo abbiamo visto salire sul palco del Mediolanum Forum di Assago per raccontare la sua storia e per presentare un nuovo inedito. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, pubblica il singolo "Tutto questo sei tu" (Honiro Label) che dal giorno seguente la finale di "X Factor", venerdì 13 dicembre, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

L'artista romano disco di Platino stupisce nuovamente i fan con una ballad scritta e prodotta dallo stesso artista: è una profonda dichiarazione d'amore nella quale si sottolineano tutte le piccole cose che assumono un significato solamente con la presenza della persona amata. Un sogno che porta con sé anche la paura che si possa perdere e che l’amore possa svanire a causa della distanza. La melodia intensa e la forza dei cori accompagnano la voce del cantautore ed esplodono coinvolgendo chi ascolta in un crescendo di suoni ed emozioni.

L'inedito e tanti altri successi saranno al centro del primo tour negli stadi di Ultimo: 440.000 biglietti venduti in pochi mesi e numerosi sold out, tra cui la data finale al Circo Massimo, luogo caro al cantautore romano. Quattordici date con le quali Ultimo ha deciso di sostenere Unicef e parte dell'incasso ricavato dall'acquisto dei biglietti sarà devoluto ai progetti in Mali per la lotta alla malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

LE DATE

Venerdì 29 maggio - Bibione, Stadio Comunale // data zero

Mercoledì 3 giugno - Torino, Stadio Comunale

Sabato 6 giugno - Firenze, Stadio Artemio Franchi // sold out

Domenica 7 giugno - Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno - Napoli, Stadio San Paolo // sold out

Domenica 14 giugno - Napoli, Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno - Milano, Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno - Milano, Stadio San Siro // sold out

Venerdì 26 giugno - Modena, Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno - Ancona, Stadio del Conero

Sabato 4 luglio - Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 11 luglio - Bari, Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio - Messina, Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio - Roma, Circo Massimo // sold out