Ultimo: “Vieni nel mio cuore” è il nuovo singolo

«È la canzone per i nostri stadi»: alla vigilia del tour, il cantautore pubblica il brano disponibile da mercoledì 25 maggio Ultimo Giulia Ciavarelli







Il countdown è ufficialmente iniziato: dal 5 giugno, gli stadi italiani accoglieranno la musica di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, l'artista più giovane di sempre a intraprendere una tournée di questa portata. Un record pieno di adrenalina ed emozione che il cantautore non vede l'ora di replicare, dopo tanti rinvii e annullamenti causati dall'emergenza sanitaria: nel 2019 il suo primo concerto all'Olimpico, e ora un tour di quindici date, molte già sold out.

«Sono stato due anni ad aspettare questo momento e vale doppio: sono tornato a vivere» ha detto pochi giorni fa in occasione della sua esibizione sul palco di Radio Italia Live in Piazza Duomo dove ha cantato alcuni dei suoi grandi successi.

Una sorta di riscaldamento per quello che ascolteremo quest'estate, dove in scaletta ci sarà spazio anche per una nuova canzone tutta da imparare: annunciata sui social, "Vieni nel mio cuore" è l'inedito in uscita mercoledì 25 maggio, «La canzone per i nostri stadi» come l'ha definita il cantautore.

Scritto e prodotto tra Roma e Los Angeles, il nuovo singolo ribadisce il legame indissolubile di Ultimo con i concerti: è un invito a raggiungerlo li, negli stadi, dove si sente davvero vivo. Un grido che risuonerà durante il lungo viaggio musicale che partirà il 5 giugno da Bibione e proseguirà a Firenze, Ancona, Torino, Napoli, Modena, Bari, Pescara, Catania, Roma e Milano.

Le date del tour

5 giugno - Bibione, Stadio Comunale – data zero

11 giugno - Firenze, Stadio Artemio Franchi / sold out

12 giugno - Firenze, Stadio Artemio Franchi / sold out

17 giugno - Ancona, Stadio del Conero

22 giugno - Torino, Stadio Olimpico Grande Torino / sold out

25 giugno - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona / sold out

26 giugno - Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno - Modena, Stadio Alberto Braglia / sold out

3 luglio - Bari, Stadio San Nicola

7 luglio - Pescara, Stadio Adriatico / sold out

11 luglio - Catania, Stadio Cibali

12 luglio - Catania, Stadio Cibali

17 luglio - Roma, Circo Massimo / sold out

23 luglio - Milano, Stadio San Siro / sold out

24 luglio - Milano, Stadio San Siro / sold out