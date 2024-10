“Un atto di rivoluzione” di Diodato: il futuro è in mano alle nostre emozioni

L'emozionante singolo uscito il 4 ottobre è il manifesto del suo tour teatrale Alessandro Alicandri







Vale davvero la pena rimanere agganciati e vicinissimi alla produzione e ai messaggi della musica di Diodato. Ne saranno la prova i prossimi mesi, nei quali l'artista girerà l'Italia con il suo nuovo tour teatrale, completamente sold out e ricco di emozioni, lacrime, sorrisi, speranza. Tutto questo è contenuto nel brano "Un atto di rivoluzione", il suo nuovo singolo uscito il 4 ottobre.

La rivoluzione sta nella distinzione tra essere pacifico e dissidente, nell'essere controcorrente, alla ricerca di uno spazio di verde che si fa strada nel cemento, nel deserto, di una nuova speranza senza violenza e con pazienza. La speranza in quello che si potrebbe definire un nuovo "rinascimento umano", l'unica via d'uscita da questo futuro incerto.

Il desiderio di emozione raccontato nel brano, trova realtà nella socialità, nel confronto con gli altri e soprattutto, nell'empatia. "Un atto di rivoluzione" è un manifesto del suo tour. Non a caso apre il concerto: si è già visto nei video e negli scatti degli ultimi giorni quanto ci sia fame di tutto questo, di una preghiera laica in grado di cambiare (magari anche solo nel suo piccolo) il modo di percepire il mondo. Con Antonio non è mai solo una questione di musica.