“Un bosco” di Francesca Michielin: il primo ascolto

Dal 17 febbraio arriva il nuovo brano di Francesca Michielin “Un bosco”, singolo che va a arricchire quello che è “Cani sciolti”, il nuovo album dell'artista disponibile dal 24 febbraio. La canzone viene descritta da Francesca come un manifesto del nuovo disco: è un brano che parla, interpretando le sue parole, del luogo in cui sei nato nel quale ti senti allo stesso tempo sperduto e protetto. Quel luogo che forse in un singolo momento hai smesso di amare, in realtà è l'unico luogo sicuro, l'unica dimensione che ci permette di respirare mentalmente, una sensazione che viene tra l'altro riprodotta dall'artista con la sua voce.

Così come nei precedenti singoli, anche “Un bosco” si colloca all'interno di temi del tutto autobiografici. I luoghi diventano teatri di sentimenti vissuti, di amori finiti e a volte quelle scenografie possono diventare insopportabili. La città d'origine ci riporta al passato, ai ricordi di un momento che per certi versi ci sembrava perfetto (nella canzone sono numerose le citazioni relative al periodo in cui Francesca era adolescente) e che può tornare nei ricordi, con una punta di nostalgia ma consapevoli anche della crescita inevitabile. Il brano che ha una fortissima componente di pianoforte suonato ma ha una ricchezza che la allontana dal campo delle ballad e la colloca in un pop dal tratto distintivo, mai banale, tutto da cantare.