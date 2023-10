“Un milione di notti”: Mr. Rain e Clara cantano un amore indimenticabile

Dal 20 ottobre, un brano denso di emozioni, da due voci del pop amatissime Alessandro Alicandri







È uscito il 20 ottobre "Un milione di notti", il nuovo singolo di Mr. Rain con Clara, la cantante e attrice che ha avuto un clamoroso successo grazie a "Mare fuori" e il brano "Origami all'alba". Il brano è una ballad romantica scritta da Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo, Federica Abbate, Mr. Rain e prodotta sempre da Mr. Rain che in modo classico ma con voci moderne racconta le emozioni di un amore finito che però rimane vivido nel cuore e nella mente di chi non riesce, anzi, non può dimenticare.