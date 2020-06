“Una vita da bomber”: Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani si danno alla musica

«Un vero bomber lo si è sia in campo che nella vita» dice l'ex fuoriclasse italiano che, insieme ai suoi colleghi, pubblica un brano su tutte le piattaforme digitali

26 Giugno 2020 | 10:08 di Giulia Ciavarelli

In comune hanno una bella amicizia, un passato importante nel calcio...e ora anche la musica: Bobo Vieri con Nicola Ventola e Lele Adani esordiscono con un'inedita e imprevedibile avventura in campo musicale con la pubblicazione di "Una vita da bomber" (Polydor), da venerdì 26 giugno disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dopo aver intrattenuto fan e tifosi con divertenti dirette Instagram durante il periodo di isolamento, tra ricordi e racconti di aneddoti, è nata la canzone: «Abbiamo messo in campo la nostra passione e amicizia, inizialmente per gioco. Abbiamo ascoltato il pezzo pensando fosse subito una hit...ora abbiamo in cantiere tanti progetti!» hanno raccontato i tre ex-calciatori durante una recente ospitata a RTL 102.5.



L'ANTEPRIMA DEL VIDEOCLIP

“Una vita da bomber” è stato scritto da Piero Romitelli, Tony Maiello, Vincenzo Colella e prodotto da Bobo Vieri. Nicola Ventola è la voce principale e Lele Adani con le sue frasi tipicamente sudamericane lega perfettamente l’entusiasmo della musica al mondo del calcio. Il brano racconta con ritmi tipicamente latini il sogno che tutti vorrebbero realizzare: una vita da bomber. Ma alla fine il vero bomber è solo e soltanto uno: Bobo.



Il singolo sarà accompagnato da un videoclip girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte; i protagonisti principali sono i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo, compagna di Bobo Vieri.

L’inizio richiama il noto cult “L’allenatore nel pallone”: Lele Adani spiega ad una squadra di ragazze, con tanto di lavagna tipica degli allenatori di calcio, le tattiche di gioco. Tutto fa pensare a un pre-partita incandescente, ma alla fine di incandescente c’è una travolgente festa in piscina con Bobo Vieri in veste di dj, Nicola Ventola e Lele Adani animatori e Costanza Caracciolo General Manager della squadra.