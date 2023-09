“Un’altra storia”: Marco Mengoni e Franco126 cantano le emozioni imperfette dell’amore

Dal 22 settembre, il brano nel progetto “Materia” torna in una nuova versione con uno dei suoi autori Alessandro Alicandri







Chi l'ha detto che le persone innamorate sono di base persone felici? Chi l'ha detto che l'amore si persegue quando dall'amore si fugge spesso a gambe levate? Le emozioni imperfette di un rapporto speciale sono raccontate nel nuovo singolo di Marco Mengoni in “Un'altra storia” una reinterpretazione in duetto con Franco126, già co-autore del pezzo. Il brano, realizzato da Franco126, Francesco Catitti e Davide Petrella e prodotto da E.D.D., Katoo e Benjamin Ventura, è una ballad dal piglio classico che si distingue però per i suoi contenuti e nel modo nel quale in questa versione riesce a prendere un nuovo gusto (più ruvido e potente) grazie all'incontro di due personalità artistiche piuttosto differenti.

Quello di “Un'altra storia” è un duetto nel quale la voce di Franco126 e quella di Marco hanno pari spazio: cantano coralmente un sentimento così bello da fermare il tempo nonostante il suo carico di ombre. Il titolo "Un'altra storia” sembra parlare di una relazione come un'altra, e invece dice il suo esatto contrario, sottolineando l'eccezionalità irripetibile di quello che due persone stanno vivendo in quel momento forse senza nemmeno rendersene conto. A volte le stesse parole pronunciate con un altro tono, assumono un altro significato. Così la vita, dal modo in cui la guardiamo, può davvero sorprenderci.

Il tour europeo di Marco Mengoni

Dopo una lunga traversata di canzoni, live e successi, Marco girerà l'Europa con un nuovo ciclo di concerti. Dalla prima data sold out a Francoforte (in Germania) il 27 ottobre, toccherà alcune delle più importanti città europee. Nel frattempo “Materia“, la sua trilogia di album, è cinque volte disco di platino.