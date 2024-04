“Universe (tra Marte e Venere)”, Rosa Linn e Alfa di nuovo assieme dopo “Snap”

Dal 5 marzo in rotazione radiofonica, il nuovo brano realizzato da due voci magiche Alessandro Alicandri







Arriva il 5 aprile nelle radio italiane "Universe (tra Marte e Venere)", il nuovo singolo di una delle artiste che negli ultimi anni ha beneficiato di un'incredibile fama internazionale dopo l'Eurovision Song Contest: Rosa Linn. Dopo l'enorme successo del brano "Snap" in versione italiana con Alfa, ora i due tornano con un nuovo duetto, molto differente, ma non per questo meno speciale.

La canzone originale "Universe", cantata solo in inglese, è arrivata lo scorso 7 marzo in streaming, nel suo ormai consueto (e modernissimo) pack che include le versioni velocizzate e rallentate, perfette per i social, quella a cappella e la sola strumentale. I due, che sono in sintonia nel modo di intendere il pop, qui hanno trovato una sovrapposizione di voci interessante. Alfa, dal canto suo, ha provato a trasformare un brano dall'impianto piuttosto doloroso (parla di come due persone non potranno che amarsi se non in un altro universo, perché in questo non è possibile) in un brano maggiormente ricco di speranza.

Alfa, nei suoi versi, prova infatti ad accorciare le distanze tra le due persone, nella chiave positiva e solare che lo contraddistingue, consapevole che c'è moltissima strada da fare (lontani come Marte e Venere) ma che il destino farà in modo di incontrarsi e amarsi ancora. Nel brano, tra le varie citazioni (c'è anche il cubo di Rubik e Michelangelo) nomina Ken Mattingly, astronauta scomparso lo scorso novembre, ricordato per la sua spericolata e coraggiosissima operazione per tornare nella nostra atmosfera dopo un'esplosione a bordo della Apollo 13, da cui è nato poi un film di enorme successo. Quando Alfa e Rosa Linn fanno musica, si torna sempre a cantare con loro, tra semplicità disarmante e forti emozioni.