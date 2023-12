“Uragano damn” di Thasup: un cerchio d’amore nella tempesta

Dal 15 dicembre, un brano molto speciale (e tanto personale) che già sta emozionando i fan Alessandro Alicandri







Il talento di thasup continua sempre a sorprendere. Oggi più che mai perché arriva in un momento per lui complicato di vita. Dal 15 dicembre è disponibile infatti "Uragano Damn", un singolo che si staglia fuori dal contesto solare del suo ultimo album "Carattere speciale" con un sound irresistibilmente ballabile ma con un testo che lo porta in un territorio emotivo più cupo, che rispecchia un po' il periodo buio che ha vissuto e sta vivendo in termini di salute e come racconta anche nel brano, anche nella vita privata.

Questo "Uragano damn" è proprio l'immagine perfetta per descrivere quello che sembra essere un "disaster movie", che è divertente solo quando lo vedi da fuori seduto al cinema. In questa instabilità, Davide augura a se stesso di poter stare meglio, ammette di bruciare ancora di dolore per un amore passato, ma dice anche che in qualche modo risorgerà.

In un video pubblicato su TikTok, uno dei primi dal suo profilo artistico dove si è esposto in maniera più personale e non attraverso il suo avatar cartoon, ha suonato e cantato il suo brano in anteprima con un braccialetto che sembra essere quello di un ricovero, creando in poche ore un cerchio d'amore con duetti e reinterpretazioni basate sul quel video che hanno reso già virale un brano che non ancora uscito.

Il senso di attaccamento alla sua musica e alla sua persona è uno dei dati più belli di questa carriera promettente nei numeri e nella qualità delle sue idee: la sua forza di creare e raccontare è il segnale più chiaro di una rinascita che gli auguriamo al più presto lo possa portare a stare stabilmente bene.