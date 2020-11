Vasco Rossi torna con un nuovo brano l’1 gennaio 2021

04 Novembre 2020 | 00:53 di Alessandro Alicandri

L'Italia ha bisogno di messaggi di speranza nel futuro e Vasco Rossi ha dato il suo. L'1 gennaio 2021 uscirà il primo singolo del suo nuovo allbum. «L'anno della rinascita» dice l'artista... e se lo dice lui, dobbiamo credergli! La notizia è attesa: è da tempo che Vasco non pubblica un suo singolo inedito. Aveva dato qualche indizio nei giorni scorsi: «Oggi vi spoilero che .. la mia prossima nuova canzone è una canzone d’amore!». Andando a ritroso, ha dato anche una sua definizione di amore romantico.

Amore e Romantico: due parole sulle quali oggi si fa una grande confusione (e non sono le uniche purtroppo). La parola amore è usata spesso come sinonimo di passione o attrazione sessuale. Io amo, nel senso che desidero. Ti amo, uguale pretendo da te fedeltà, passione. Voglio comunque essere corrisposto, in realtà ti voglio possedere sessualmente o come si possiede una cosa. Niente di più lontano dal vero significato di amore, che è dare senza chiedere nulla in cambio.La parola Romantico usata come sinonimo di sentimentale, sdolcinato, quasi patetico. Invece Romantico (da romanticismo) ha sempre avuto per me un significato quasi eroico. Vivere pericolosamente e spericolatamente (e non intendo uso o abuso di droghe) per tendere a realizzare i propri sogni o ideali a ogni costo. Ed è ciò che ho fatto.

Sul nuovo disco ci sono ancora poche informazioni ma lo abbiamo visto in alcune foto scattate in studio a inizio ottobre, sotto le quali ha scritto: “New songs in progress. È arrivato il cantante!!!”. Insomma, non ci resta che aspettare.