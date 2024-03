“Veleno” di Tananai: l’amore è una tragedia (bellissima)

In attesa dei concerti nei palazzetti italiani, dal 15 marzo è disponibile il nuovo brano del cantautore Alessandro Alicandri







Quando l'amore per la tua musica è così grande, il pubblico non scopre le tue canzoni, le aspetta. Dopo sei mesi tranquilli, Tananai è pronto a tornare con nuova musica e questa musica è sotto il segno di "Veleno", il nuovo singolo disponibile dal 15 marzo. Un brano particolare, fuori dal coro, che sembra venire dal britpop. Tananai racconta l'inizio e la fine di una storia d'amore che parte da un timido approccio e diventa una tragedia, nel suo significato più classico e elevato del termine.

L'amore raccontato da Tananai (con Davide Simonetta, che firma con lui anche la produzione) non è teatrale, ma molto concreto. Quell'incontro un po' banale diventa la consapevolezza che l'amore sembra nascere con l'intento di godere ma fa soffrire: ma quanta vita però ci passa addosso, o no? La frase "Preoccuparsi di quello che pensano gli altri è compito degli scacchisti" sottolinea quanto abbandonare un po' la ragione sia il sale di un grande rapporto. La ragione che spesso usiamo per amare è nemica di ogni sentimento.

Con la sua scrittura onesta e diretta, Tananai ci riporta nel suo mondo ricordandoci la bellezza di "avvelenarci" per amore in un brano dalla struttura che sembra circolare. Provate a ascoltarla in loop concentrandovi tra la fine e il nuovo inizio: la canzone pare non finire mai e quell'inizio dal sapore un po' orchestrale è contemporaneamente il prologo e l'epilogo di una nuova... tragedia.

Mancano alcuni mesi alle (attesissime) date nei palazzetti di Tananai. Cominceranno il 2 novembre 2024 da Jesolo (data zero) per poi girare gran parte dell'Italia fino a inizio dicembre.