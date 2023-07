“Vetri Neri”: le ragioni del successo travolgente del brano di Ava, Anna e Capo Plaza

I numeri parlano chiaro: sarà questo brano uno dei più forti dell'estate 2023 Alessandro Alicandri







Con oltre 650 mila ascolti giornalieri e 37 milioni di ascolti complessivi su Spotify, “Vetri neri” si candida a essere dei brani più amati dell'estate. Ha già ottenuto un disco di platino dal suo giorno di uscita lo scorso 19 maggio e siamo certi, se i dati continuano a essere quelli che vi stiamo raccontando ora, che sarà uno dei brani distintivi in assoluto. Ava è un produttore giovanissimo e straordinario, con la capacità di intercettare in modo attento e mai banale i gusti del pubblico popolare nel senso più aperto possibile del termine.

La scorsa estate aveva già conquistato le classifiche con il brano “Tête”, brano con Medy e Villabanks che ormai è diventato un classico della scena urban italiana e che oggi trova, con un modello di brano che ricalca un po' quell'idea, un successo che probabilmente sarà superiore. Al suo fianco c'è Anna, una delle giovanissime rappresentanti della nuova scena rap/trap italiana, un fenomeno poco raccontato dei media ma che sta infilando un successo dietro l'altro diventando mainstream sulle piattaforme musicali e social, senza ulteriore supporto in altri media. Una strategia che le sta portando molta fortuna.

Poi, ovviamente, c'è Capo Plaza che descrive con Anna un'attrazione fatale che supera l'amore, un passato irrecuperabile e un futuro fatto solo di desiderio reciproco, con elementi legati alla ricchezza mai troppo ostentata (Non mi frega se è Punto o Porsche / Tanto abbiamo raggiunto il top) o comunque di un lusso che è stato conquistato (le borse di Bottega Veneta alle quali si riferisce Anna hanno un budget che in media più superare i 3 mila euro).

All'interno del brano c'è un campionamento di "Mr. Saxobeat“ di Alexandra Stan, un successo mondiale che solo in Italia ha conquistato nel 2010, quattro dischi di platino e che diventa esplicito in “Vetri neri” solo a fine del brano. Una scelta interessante che mette in rilievo gli altri punti forti del pezzo senza farli oscurare troppo da quel ritmo irresistibile.