I video musicali italiani più visti nel 2020 su YouTube

22 Dicembre 2020 | 12:34 di Giulia Ciavarelli

Tra i bilanci musicali di fine anno si fanno spazio anche le classifiche che incoronano i videoclip musicali italiani più visti di questo 2020. Restiamo nel nostro Paese e scopriamo quali video hanno conquistato il pubblico sulla piattaforma di YouTube. Nelle dieci posizioni c'è spazio per molte delle hit che abbiamo ballato durante la stagione estiva, ma non mancano i brani amati dalle radio e i successi che hanno emozionato la platea dell'Ariston al Festival di Sanremo 2020.

A colpi di milioni di visualizzazioni, la sfida dei videoclip più visti la vince la canzone dei record "Karaoke" di Boomdabash e Alessandra Amoroso, seguiti dalla coppia Rocco Hunt e Ana Mena con "A un passo dalla luna" e "Viceversa" di Francesco Gabbani. Nella lista ritroviamo altri partecipanti di Sanremo come Diodato ed Elettra Lamborghini, ma non possono mancare Baby K e la coppia dei record Takagi & Ketra.

Dall’ultima alla prima posizione, ecco la top ten dei videoclip più visti nel nostro Paese su YouTube.



10. "Chega" - Gaia Decimo posto per la vincitrice di "Amici 19" Gaia Gozzi: la giovane cantautrice italo-brasiliana ha conquistato il pubblico italiano con "Chega", hit radiofonica contenuta nell'album "Nuova genesi". Il videoclip della canzone è stato diretto da Younuts e vede un alternarsi di immagini, da quelle di famiglia e di momenti meravigliosi nella terra che occupa metà del suo cuore, il Brasile, a quelle della Gaia di oggi impegnata a realizzare il suo sogno di fare musica. Ad oggi, il video conta 37 milioni di visualizzazioni e lei è stata annunciata nel cast dei Big di Sanremo 2021.



9. "Rapide" - Mahmood "Rapide" è il singolo di Mahmood pubblicato ad inizio 2020, il primo passo musicale dopo il fortunato disco "Gioventù bruciata" e la vittoria a Sanremo 2019. Il videoclip ufficiale del brano si posiziona nono nella classifica dei video più visti dell'anno con ben 41 milioni di visualizzazioni.



8. "Good times" - Ghali Alzi la mano chi ha canticchiato in questi mesi "Good Times", il singolo di Ghali che non è solo rimasto in testa alle classifiche ma ha conquistato e sorpreso il pubblico. La versione "lyrics", ovvero quella contenente il testo della canzone, registra ad oggi 46 milioni di visualizzazioni.



7. "Fai rumore" - Diodato Il suo anno è iniziato con la partecipazione al 70° Festival della Canzone Italiana ed è proseguito con premi, riconoscimenti e concerti in giro per l'Italia: non può mancare in classifica Diodato con "Fai rumore", "l'invito a farsi sentire" che si inserisce al settimo posto con oltre 50 milioni di visualizzazioni.



6. "Musica (e il resto scompare)" - Elettra Lamborghini Altra protagonista di Sanremo 2020 è stata Elettra Lamborghini, che si presenta sul palco con "Musica (e il resto scompare)". Per la regia di Fabrizio Conte, il videoclip del brano è stato girato all’interno degli spazi di Villa Arconati dove la cantante si è esibita insieme a numerose ballerine in una splendida scenografia barocca. Ad oggi il video conta 52 milioni di visualizzazioni.



5. "Ciclone" - Takagi & Ketra, Elodie, Mariah feat. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo La prima hit estiva a fare il suo ingresso nella lista dei video più visti dell'anno è "Ciclone", l'esplosivo singolo firmato dal duo di produttori Takagi & Ketra con la partecipazione di Elodie, Mariah e i Gipsy Kings. Il video, con la regia degli YouNuts!, è ispirato all’iconica scena del flamenco del film "Il Ciclone", la pellicola cult degli Anni 90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione. Ad oggi conta oltre 54 milioni di views ed è il quinto video musicale più visto su YouTube nel 2020.



4. "Non mi basta più" - Baby K (special guest Chiara Ferragni) Il duo più sorprendente dell'estate conquista il quarto posto della classifica dei video più visti del 2020: con 57 milioni di visualizzazioni, "Non mi basta più" è il singolo di Baby K insieme a Chiara Ferragni.



3. "Viceversa" - Francesco Gabbani Torniamo sul palco dell'Ariston con Francesco Gabbani che non ne sbaglia una e la sua "Viceversa" non solo è certificato Platino, ma ottiene un grande risultato anche su YouTube con oltre 57 milioni di visualizzazioni.



2. "A un passo dalla luna" - Rocco Hunt e Ana Mena Un grande risultato per la hit di Rocco Hunt e Ana Mena: non è solo disco di Platino in Spagna e successo radiofonico nel nostro Paese, ma il videoclip di "A un passo dalla luna" si posiziona sul podio con 62 milioni di views su YouTube.



1. "Karaoke" - Boomdabash feat. Alessandra Amoroso Regina indiscussa dell'estate 2020, "Karaoke" di Boomdabash e Alessandra Amoroso conquista tutte le classifiche radiofoniche ed è il videoclip più visto dell'anno. Con la regia di Fabrizio Conte, le immagini che accompagnano la summer hit in perfetto stile reggae sono un omaggio simbolico al successo di "Mambo Salentino", una sorta di sequel che mette al contempo in risalto le bellezze del Salento, le sue atmosfere uniche, i suoi profumi e colori.



