“Walo” è il nuovo singolo di Ghali

Da venerdì 8 aprille riparte l'avventura musicale con un brano che anticipa il nuovo album Giulia Ciavarelli







Indizi, racconti e piccole anticipazioni: sui social, Ghali ha raccontato il processo creativo che lo ha portato fino alla pubblicazione del singolo intitolato "Walo". «Tenetevi forte e lasciatevi trasportare» scrive l'artista, che da venerdì 8 aprile sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali con un nuovo brano dai ritmi nordafricani.

A due anni da "DNA" e a cinque da "Album", Ghali annuncia l'uscita di un nuovo progetto discografico consegnato, come lui stesso spiega, il primo giorno di Ramadan: «Il nuovo album è finito e non ho ancora trovato il titolo. Se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi da terra e volare».

L'artista racconta qualche dettaglio in più durante la fase finale del disco, che lo ha visto trasferirsi a New York: «Sono successe tante cose, ho tanto da raccontarvi ma riesco a farlo bene solo con le canzoni e sul palco. Voglio fare riflettere e divertire contemporaneamente le persone come ho fatto fin ora, ma questa volta con il miglior album che io abbia mai fatto» ammette.

E conclude: «Sogno i concerti che faremo quando uscirà il disco e quando mi sveglio mi segno appunti e modifico la scaletta. I messaggi che mi mandate e l’energia che percepisco da parte vostra sono linfa vitale per me. È ora di iniziare un nuovo capitolo, spero solo non mi fermino ai controlli!».