Westfalia: «”Sunset Kids” è un inno di incoraggiamento e orgoglio»

Dopo aver realizzato il sogno di calcare il palco di X Factor 2021, i Westfalia tornano con un nuovo singolo: un mix di soul, r&b con una fresca attitudine pop sono gli ingredienti di "Sunset Kids", in uscita venerdì 18 febbraio.

Il brano è un manifesto che «parla di una generazione di mezzo, tra un mondo vissuto prima di internet e della crisi economica e un altro mondo che ci è nato dentro». Ironizza sulle difficoltà di comunicazione tra un mondo già costruito, quello degli adulti ormai prossimi alla pensione e quello ancora tutto da costruire dei giovani, spesso additati come scansafatiche e poco vogliosi di lavorare e di costruirsi un futuro stabile.

«"Sunset Kids" nasce nella primavera del 2020, in piena pandemia, un momento di difficoltà, ma paradossalmente di piena ispirazione per il progetto. Abbiamo buttato nella scrittura tutte le nostre insicurezze sul futuro e la band ne è uscita rafforzata» racconta la band.

«È una generazione che di cambi abissali ne ha vissuti parecchi e che nel momento in cui deve prendere le redini della società si sente smarrita, osteggiata da un “paese per vecchi” che pecca spesso di fiducia nei confronti dei giovani. Per questo il brano vuole essere un inno di incoraggiamento e orgoglio, usando l’autoironia come arma vincente. Laying Down Makes Us Stronger» concludono.