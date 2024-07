“Woman’s world” di Katy Perry: ogni donna, a suo modo, è una dea

Dal 12 luglio l'artista presenta un brano che celebra l'essere donna in modo tanto serio quanto divertente Alessandro Alicandri







Il 12 luglio torna Katy Perry con il singolo "Woman's world", un brano dalle sonorità festive e celebrative alla "Fireworks" che racconta quante persone diverse può essere una donna (un concetto che già stava esplorando nel brano "What makes a woman" del 2020) e quanto per questo sia impossibile nascondere o arginare la loro presenza e il loro potere sul mondo. Il brano dice letteralmente "Questo è il mondo delle donne e sei fortunato a viverci", rivolgendosi quindi agli uomini che ancora oggi coltivano il maschilismo e svariate forme di oppressione. Non c'è tempo per i maschi, ma solo per parlare delle donne come come portatrici della "Feminine divine", una sorta di superpotere ultraterreno.

Questo brano, come ha spiegato nelle più recenti interviste, nasce dalle emozioni della sua recente maternità (la bimba nata nel 2020 si chiama Daisy Dove ed è figlia dell'artista e di Orlando Bloom) e quindi dalle nuove consapevolezze e capacità che prima non pensava di avere. Il brano è stato scritto da lei stessa con Aaron Joseph, Chloe Angelides, Rocco Valdes (Rocco Did It Again!) , Vaughn Oliver, Łukasz Gottwald (Dr. Luke) ed è l'antipasto di un album già annunciato, in arrivo il 20 settembre.

Parliamo di "143", un disco che, da qualche piccola anteprima ufficiale, sembra ricco di sorprese e intriso di enorme ottimismo. Il 143 per Katy Perry è un numero legato agli angeli custodi. In un periodo molto difficile del suo recente passato, due anni fa per l'esattezza, le è apparso in modi diversi mentre usciva da un periodo buio della sua vita per motivi famigliari. Quel numero, già piuttosto noto ai fan, sarà il titolo di un disco di 11 canzoni, un ritorno in musica molto importante per l'artista, in una luce completamente nuova.