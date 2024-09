“Zeri in più (Locura)” di Lazza con Laura Pausini: un incontro senza pari

È il brano di apertura del nuovo album dell'artista, "Locura", in uscita il 20 settembre Alessandro Alicandri







Doveva essere una grande sorpresa e così è stato. L'incontro tra Lazza e Laura Pausini che, da due mondi musicali così diversi, hanno trovato un punto di incontro in qualcosa di unico: il brano e nuovo singolo "Zeri in più (Locura)". Parte come una canzone antica, come potrebbe essere un brano storico di Massimo Ranieri o Caterina Caselli. Sembra una canzone d'odio e d'amore, in qualche modo lo è, ma alla fine si capisce che parla sottilmente del rapporto tra carriera, arte e denaro.

Lazza non ci gira intorno: questo brano è una risposta piuttosto chiara alla scena rap che vede attorno a lui. Come si fa nel rap (ma sempre meno spesso) mette i puntini sulle i, riaffermando il proprio spazio perché non c'è posto per troppi (supposti) numeri uno.

Le citazioni sono tantissime: dal tatuaggio sulla fronte di Gemitaiz con su scritto "Incompreso" (in inglese), fino ad Alessandro Cattelan dal quale Lazza aveva raccontato su Rai1 delle barzellette, passando per la serie Miami Vice, il wrestling del WWE Smackdown. Cita anche Paola & Chiara. Ogni barra è un pretesto per mettere tutti al loro posto, in uno spirito di autoaffermazione ironico e tagliente che non si sente più tanto spesso nel rap rivolto al grande pubblico.

L'obbiettivo però è dire che gli "zeri in più", quelli del conto in banca, dei contratti firmati, sono l'altra faccia della medaglia del successo, quelli che da numero uno ti portano alla "locura", alla follia. Anche con addosso un Rolex modello Daytona il tempo passa in fretta, in un destino che non ha nulla di consolatorio, ma che ha un'unica certezza: prima o poi svanirà.

Il contributo di Laura Pausini al brano è davvero interessante perché apre e chiude la canzone come se fosse un campionamento di un brano preesistente. Si appoggia perfettamente al senso della canzone, ma richiama anche la canzone italiana più classica. Questo incontro del tutto inaspettato è solido e innovativo da tutte e due le parti, con un risultato che non ha niente di scontato. Il 20 settembre arriva il nuovo album di Lazza, che si chiama proprio "Locura". Ecco i brani che troveremo al suo interno, con le altre collaborazioni già annunciate con Ghali e Sfera Ebbasta. Ci sarà anche "100 messaggi", il suo ultimo singolo triplo disco di platino.

La tracklist di "Locura"