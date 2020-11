Zucchero e Sting: il nuovo singolo insieme è “September”

27 Novembre 2020 | 10:03 di Giulia Ciavarelli

Da venerdì 27 novembre ascolteremo in radio un duetto davvero speciale: legati da una profonda stima reciproca, Sting e Zucchero tornano a collaborare insieme per September, un nuovo singolo prodotto dallo stesso artista britannico e missato dal 4 volte vincitore di Grammy Robert Orton.

Il brano sarà contenuto nell’album di inediti “D.O.C. Deluxe” di Zucchero, in uscita l’11 dicembre in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e, solo in esclusiva per Amazon, in formato triplo vinile nero autografato (edizione limitata).

Non solo: farà parte anche del disco “Duets”di Sting, una selezioni di collaborazioni registrate durante l'illustre carriera dell'icona inglese, da Annie Lennox, a Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton. La pubblicazione è stata rinviata al 19 marzo 2021.

«Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting» dichiara Zucchero «Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto» racconta.



Anche Sting commenta il duetto: «"September" è nata come risposta a questa pandemia quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto. Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale».

Zucchero Fornaciari tornerà dal vivo nel 2021 nel mese di aprile e maggio all'Arena di Verona; i biglietti già acquistati per gli show inizialmente previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per i nuovi concerti.

LA TRACKLIST DELL'ALBUM

CD1

Spirito nel buio

Soul mama

Cose che già sai feat. Frida Sundemo

Testa o croce

Freedom

Vittime del cool

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Badaboom (Bel Paese)

Tempo al tempo

Nella Tempesta

My Freedom / bonus track

Some day / bonus track

Don’t let it be gone / bonus track

CD2

Succede

Facile

Non illudermi così

Wichita Lineman

Don’t Cry Angelina

September feat. Sting