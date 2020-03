Zucchero: “La canzone che se ne va” è il nuovo singolo

20 Marzo 2020 | 11:29 di Giulia Ciavarelli

Se sui social Zucchero Fornaciari si unisce all'iniziativa #iosuonodacasa con concerti in streaming e video di esibizioni speciali tra le mura domestiche, da venerdì 20 marzo avremo la possibilità di ascoltare in radio il nuovo singolo estratto dall'ultimo album di inediti "D.O.C.". Scritto e composto dallo stesso artista, "La canzone che se ne va" è un brano volutamente in controtendenza, un’analisi disincantata del mondo attuale che appare talvolta distante da ciò che si sogna quando si è bambini, ma è comunque il mondo in cui viviamo. Abbiamo il dovere di renderlo migliore, di riscoprirne la bellezza, la genuinità e la natura che tutto crea e tutto circonda.

«“Sarebbe questo il mondo” è una piccola “rapsodia”. È un brano scritto di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d’infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicità in cui sono cresciuto. Un invito a guarire questo mondo un po’ ammalato, a ritrovare la sua genuinità, fermare l’omologazione, e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicità e verità» racconta Zucchero.

«Speriamo che il sacrificio che stiamo facendo tutti in questo momento, ognuno nelle proprie case, ci conceda il tempo per fermarci un attimo dalla corsa incessante contro il tempo e ci faccia comprendere davvero quanto sia importante riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell’essere umano» aggiunge.

A causa della situazione attuale, i concerti internazionali di Zucchero previsti in Nuova Zelanda, Australia, Messico, America e Canada saranno riprogrammati. Nel nostro Paese, l'artista sarà in concerto all’Arena di Verona con 14 appuntamenti live, dal 22 settembre al 7 ottobre. I biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.