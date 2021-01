Zucchero “Sugar” Fornaciari: il nuovo singolo è “Facile”

08 Gennaio 2021 | 9:30 di Giulia Ciavarelli

Zucchero "Sugar" Fornaciari è tra i primi artisti ad inaugurare il nuovo anno musicale: dopo il duetto con Sting, arriva venerdì 8 dicembre un nuovo brano: in rotazione radiofonica esce "Facile", una canzone appartenente al fortunato progetto discografico "D.O.C. Deluxe Edition".

«"Facile" è un brano che faceva parte della rosa dei testi rimasti incompiuti del disco "D.O.C.". L'ho ripreso e lavorato nuovamente sia negli arrangiamenti sia nel testo, tutto durante il periodo sospeso del lockdown» racconta Zucchero sui social «E racconta di una simpatica diatriba tra una coppia di fidanzati, dove lui finalmente dichiara il suo amore, ma lei ancora non ci crede. "Sai ho deciso che ti amo, sono sobrio non lo vedi" dice lui».

«Il testo l'ho scritto insieme a Robyx mentre è venuto fuori un duetto con Chance, una cantante gospel molto brava che aveva già collaborato allo speciale di "Baila" e, per il suo modo di interpretare, mi ricorda Aretha Franklin da giovane» conclude l'artista.

“D.O.C. Deluxe Edition” è disponibile in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e in formato triplo vinile nero autografato (quest’ultimo solo in edizione limitata e in esclusiva per Amazon). Oltre "September" e “Facile” gli altri brani inediti sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don't Make Promises” riscritto per l’occasione da Zucchero con un testo in italiano, “Wichita Lineman”, cover del brano di Jimmy Webb, e gli inediti “Succede” e “Don’t cry Angelina”.